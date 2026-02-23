藍促重談關稅 綠委：先問產業界同意否

民進黨籍外交國防委員會召委王定宇。（資料照）

前藍委︰應向華府展現承諾可信

〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕美國最高法院裁定川普總統去年實施的對等關稅無效，川普隨後簽署行政命令對全球課徵十五％關稅。對於在野黨呼籲賴政府重啟談判，民進黨籍外交國防委員會召委王定宇表示，日韓等國家已表態不會重啟談判，「台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意吧。」前國民黨立委許毓仁也說，政府應把重談成本降到最低，對外要呈現監督可以更嚴，但方向一致、履約一致。

民進黨籍國防外交委員會成員陳冠廷指出，台美對等貿易協定（ART）在架構設計上即具備因應美國法律工具更迭的前瞻能力，其核心防禦價值並未因判決而減損；當前台灣的首要任務是加速推動ART的國會審議，並透過技術性法律銜接，確保協定在新的關稅框架下持續發揮保障效力。

王定宇提到，台灣要審慎因應局勢變化，觀察競爭對手國的反應也是一種方式，日、韓和國際上多數國家已經表態，會繼續履約生效執行，不會重啟談判。他說，關稅協議影響台灣經貿和千萬勞工甚鉅，不應該拿來當作政黨鬥爭，如果聽一些趙老、翁上人之流說的「拉倒不算、重啟談判」，台灣真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？先問問台灣產業界同不同意吧。

立法院國民黨團提出三問，包括國家經濟戰略指導機制，現在運作到哪裡；原有承諾與新現實落差，是否重新談判；出口旺季將至，企業風險如何管理。國民黨團書記長林沛祥呼籲政府把數字講清楚、把進度說明白、把談判公開化、把風險管理好。

前國民黨立委許毓仁發文表示，華府最在意的不是台灣是否有爭論，而是是否能在爭論後仍維持政策連貫與承諾可信。他強調，台灣要讓華府理解，台海穩定不是可以用來換取短期中美貿易降溫的籌碼，而是決定印太秩序與全球供應鏈安全的基礎條件。

