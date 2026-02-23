學者︰速簽協定 勿挑戰川普耐心

台美於二月十二日簽署台美對等貿易協定，學者認為，該協定是目前台灣最好的選擇。（資料照，行政院提供）

連賢明︰ART已是眼下最好的選擇 如未來面對301條款處境恐更糟

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯邦最高法院裁定對等關稅違憲後，美國總統川普宣布對全球課徵十五％的暫時性關稅。包括中經院院長連賢明、台新新光金控首席經濟學家李鎮宇、元大投顧董座胡睿涵等專家學者都認為，台美對等貿易協定已是眼下最好的選擇，如若反悔，未來面對三〇一條款處境恐變得更糟。

連賢明昨日指出，如果因為這個判決，台灣就決定重談對等關稅協定（ART）或不簽署協議，以目前台灣對美順差近一六〇〇億美元、排名美國第四大逆差國，三〇一條款要成立真的不是太困難；許多人對這次台美對等關稅不滿意，想測試一下川老大的耐心，到時候說不定會有不一樣的「驚奇」。他表示，到時候稅率要怎麼走，就看川普的一念之間，「很多時候，過了這個橋，就沒有那個店」。

李鎮宇日前已呼籲，不要以為對等關稅援用國際緊急經濟權力法（IEEPA）被否決，台灣就可以對美國食言，因為川普的貿易戰戰略升級，從「行政命令」轉向「法律制度化」，手段將更持久，現在不趕快簽署台美對等貿易協定，風險反而更大；昨日他進一步剖析，對台灣傳統產業來說，優勢的確較原先降低，須警惕競爭力流失，且防範後續調查。

胡睿涵則分析，先前簽署的「台美對等貿易協定」對等關稅降為十五％，不疊加最惠國關稅，對台灣來說，十五％關稅變成「天花板」，再加上「雙邊貿易協議保護」兩千多項的產品取得豁免；相較之下，對其他還沒簽協議的國家來說，十五％關稅則是「地板」，因為三〇一條款還可加碼到二十五％。

全球15％關稅 半導體不受影響

傳產優勢降低 需助強化競爭力

她也說，全球新關稅調高至十五％，但台積電等高階半導體是在二三二條款架構下的戰略產業，取得關稅豁免，短期無影響；至於傳統產業方面，政府則需思考「如何協助拉高其附加價值」、增強傳產對外競爭力。

