川普關稅升至15% 台股今開紅盤不悲觀

美股上週五收紅、台積ADR大漲 顯示市場反應鈍化 台股有望再戰新高

〔記者卓怡君／台北報導〕美國川普關稅再掀風波，為台股金馬年開紅盤增添新的變數，法人指出，由於封關期間台積電ADR累計上漲二．三八％、富時台灣指數上漲二．六四％，川普關稅遭美國最高法院駁回後，美股上週五收紅，台積電ADR大漲二．八二％，顯示市場以「鈍化處理」回應，並未將關稅紛擾視為系統性衝擊，台股今日開紅盤有望展開一波補漲行情，甚至有機會首度挑戰三萬四千點大關。

川普對等關稅遭美國最高法院判決違憲，川普大怒反擊，一連將全球關稅從十％再調高至十五％，且立即生效，並預告將祭出更多疊加關稅，對國際股市帶來新的變數。

不過根據統計，台股封關期間，台積電ADR累計上漲二．三八％，美國四大指數多數下跌，但費城半導體指數上漲一．八九％，有利台股馬年開紅盤行情；台股封關期間美股以記憶體、矽光子、半導體設備相關個股表現最強。

近10年開紅盤後 20天平均漲逾2％

另外，統計台股近十年開紅盤當天上漲機率是七成、平均漲幅〇．五七％。群益投信台股研究團隊表示，近十年台股農曆年開紅盤後五日、十日、十五日、二十日平均漲幅為二％、二．五六％、三．一四％、二．五八％，均呈正報酬，顯示年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，對今年電子產業獲利成長保持樂觀，在AI影響力持續擴大下，中長線而言，台股基本面有支撐；農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫。

法人分析，本次判決雖限制IEEPA（國際緊急經濟權力法）路徑，但不代表整體關稅政策風險完全消失，川普陣營後續仍可能改採其他具明確授權的法律工具（例如二三二、三〇一條款）推動其關稅政策；目前市場反應偏向溫和正面，並持觀望態度，若後續關稅負擔實質下降，將有助企業成本與商品通膨壓力緩解，對全球化與科技成長股相對有利，但在退稅與替代政策未明前，市場短線仍以區間震盪為主。

