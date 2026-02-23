〈財經週報-本週熱點〉房市進入盤整期 房貸餘額續創高但增幅趨緩

5大銀行1月新承作房貸金額，較去年12月衰退；不過整體國銀房貸餘額仍將續創新高，只是增幅在房市交易清淡下續降。（資料照）

記者陳梅英／專題報導

本週中央銀行有多項重要數據公布，其中在房市方面，1月台銀等5大銀行新承作房貸金額將隨六都買賣移轉棟數減少而較去年12月衰退；不過整體國銀房貸餘額仍將續創新高，只是增幅在房市交易清淡下續降。

根據央行統計，去年12月五大銀行新承作房貸回升至635.4億元，月增47.33億元。主因年底交屋潮帶動，國人普遍希望在年前完成交屋與入住。總計2025年，台銀等五大銀行新承作房貸金額為7,694.49億元，較2024年大減近4,000億元，年減幅達33.85%。

由於年前交貨墊高基期，1月六都買賣移轉棟數又降至1.82萬棟、月減8.3%，研判將影響該月5大銀行新承作房貸金額跟著下滑。

在房市交易量萎縮、價格陷入盤整下，去年底國銀房貸餘額達11兆5,778.52億元，續創新高，但年增率4.46%，為連續15個月下滑，且為2017年3月以來新低；另一方面，建築貸款餘額月減159.16億元，年增率0.27％，逼近零成長。預估1月國銀房貸餘額也將續創新高，惟增速將持續放緩。

官員表示，目前房市以自住、首購族群為主，整體房市從2024年過熱到2025年進入修正、盤整格局，將延續到2026年。

去年失業率3.35% 預期1月續降

另，行政院主計總處本週將發布1月失業率，由於農曆年都有一波消費旺季，預期今年1月失業率如往常續降。

根據統計，去年12月失業率為3.30%，月減0.03個百分點，寫下25年同期新低；經季節調整後失業率為3.35%，與11月持平，為26年同期新低；全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創下2001年以來、25年新低。

