〈財經週報-投資趨勢〉超越美國解鎖亞洲 構築「全維度」AI科技成長機遇

台灣政府對半導體的稅收優惠與研究資助，造就台積電，這種結構性紅利正逐步延伸至亞太其他科技聚落。（歐新社）

■艾力克斯·特瑞梅爾（Alex Treves）

更多元的經緯度中尋找機會

在全球金融市場的演進中，科技產業始終是驅動股市成長的火車頭。然而，進入2026年，資產管理界正迎來一場深刻的思維革命。當前的科技投資規則正在翻新，這不僅僅是個別標的的挑選，更是一場空間維度的地理競逐。不應只在熟悉的領土徘徊，而應攤開亞太經貿地圖進行全方位的橫向探索，從半導體的硬核基石，一路追蹤至數位經濟的擴張。

市場現況：當「過度聚焦」成為風險

長期以來，投資人的科技配置高度集中於美股S&P 500。根據統計至2025年底資訊顯示，資訊科技已占S&P 500市值的35%，遠遠超第二大產業金融業的13%。

1.估值泡沫的警示訊號：包括OpenAI執行長Sam Altman與摩根大通（J.P. Morgan）執行長Jamie Dimon在內的業界重磅人物，近期皆對AI企業的估值發出預警。這反映在市場表現上：儘管美股科技股在2025年漲勢驚人，但近期已出現「原地踏步」與「個股間表現分期」的停滯跡象。

2.亞洲市場的相對優勢：相較於美股的高溢價，亞洲科技板塊展現了更佳的韌性。MSCI亞太（不含日本）指數2025年指數報酬率20.70%顯著優於美國S&P500的16.39%。這證明了當投資人願意「打開地圖」探索新區域時，往往能發現定價更具吸引力的投資機會。

亞洲是半導體製造與 AI供應鏈的基石

在泛亞太這張地圖上，最關鍵的因素是亞洲在過去30年中崛起成為全球半導體產業的主力。根據統計，目前亞洲已掌握全球約四分之三的半導體產能。

科技投資的地理座標不只在台灣。韓國的三星電子與台灣的台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）共同構築了全球 AI發展的物理基礎。「台積電是亞洲高科技產業的標竿，其技術與產能支撐了目前所有熱門的美國AI設計商。」

其中台灣政府自1980年代起對半導體的稅收優惠與研究資助，造就了今日高資本回報與高競爭門檻的優勢。這種結構性紅利正逐步延伸至亞太其他科技聚落。

跨越疆域挖掘數位經濟與科技技術利基

當我們將視角進一步推進，會發現亞太地區的科技機會正呈現「多點開花」的態勢：

數位經濟與AI模型的平行進化：亞洲的網路巨頭如騰訊、阿里巴巴與網易，正積極佈局先進數據中心與生成式AI模型。這是一場足以與美股科技大廠抗衡的新戰場，提供了投資人在硬體之外，參與亞洲數位消費與服務轉型的契機。

隱形冠軍的全球滲透：以元太科技（E-Ink）為例，該企業在電子紙領域近乎壟斷，應用範圍更跨越國界，從Kindle電子書延展至全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）的數位轉型藍圖中。這正是透過「地理維度探索」才能挖掘到的利基型科技機會。

什麼2026年值得佈局亞洲？

施羅德投資團隊認為，當前亞洲地區具備了支持「地理擴張」的四大宏觀條件：

1.成熟與新興的完美互補： 佈局亞洲能同時掌握高科技產業成熟市場（如：台、韓、日）難以撼動的高階技術競爭力，以及新興市場（如印度、東協）的人口紅利與增長動能。

2.估值相對合理：亞洲多數市場的估值與自身歷史相比仍處於「合理價格」區間，在美股泡沫疑慮未消之際，提供了另一個投資視角。

3.宏觀紅利支撐：2025年美元轉趨弱勢與美國降息循環，對台灣及亞洲等出口導向經濟體是重大利多，能有效緩解企業成本並推升估值。

4.主動管理的超額報酬：外商資產管理公司透過全球化專業分工，進行深度個別區域與產業研究，並進行橫向跨國之間的比較利益分析，能跨越語言與市場透明度的障礙，在廣大的亞太地圖中精準捕捉「高品質且面向未來」的標的。

構築具備全景視野的投資組合

科技投資的本質在於對未來的預判，而未來的增長點絕不限於單一經緯。2026年的科技投資策略，應從「單點選股」轉變為「全域佈局」。透過解鎖亞太地圖的迷霧，將投資座標從台美兩地延伸至整個泛亞太區，投資人將能構築出一個更具韌性、更具全面性增長潛力的科技投資組合。這不僅是一場避開泡沫的戰術移動，更是一場擁抱全球科技新大陸的戰略壯遊。

（作者為施羅德投資亞洲股票投研團隊主管）

