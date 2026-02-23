〈財經週報-台股熱點〉封測族群營運逐季加溫 股價可望登高

封測股2025年營收與EPS

記者洪友芳／專題報導

受惠AI與ASIC（客製化晶片）客戶需求，日月光投控（3711）、京元電（2449）看好今年營運將持續成長，並因應客戶需求，積極展開擴產，這代表未來成長動能可期，法人預估日月光投控全年營收將年增雙位數，京元電則年增3到4成。

AI帶動日月光投控去年先進封測營收達16億美元，預計今年AI應用將更普及，加上半導體市場全面復甦，先進封測挹注營收將進一步翻倍至32億美元，其中約75%來自先進封裝、25%來自高階測試。

因應先進封測產能供不應求，日月光投控規劃今年增加15億美元投資擴產。法人估算今年日月光投控資本支出將達70億美元，創歷史新高。法人認為，日月光設定先進封測營收目標顯得保守。不過，先進封測將有助該公司毛利率上升。

法人指出，台積電（2330）先進封裝CoWoS產能不足，AI客戶之外，ASIC客戶無法獲得滿足，產能外溢到日月光投控，預估該公司先進封測營收在2024到2027年間，年複合成長率將達126％，營收占比將從去年的9％，上升至今年的17％，2027年將達24％。外資對日月光投控最新目標價介於330元至400元之間。

京元電因應產能擴充需求，董事會已通過資本支出達393.72億元，高於去年的370億元，創歷史新高；該公司於去年10月承租楊梅廠，預計今年投產，銅鑼廠區也擬擴產，並還在覓地中，顯見AI GPU、HPC及ASIC測試需求旺，京元電產能供不應求。

法人指出，隨著電子產品半導體含量逐漸增加，且晶片設計複雜度越來越高，測試更加有其必要性，時間也拉長，不僅測試平台升級，帶動測試單價上升，京元電主要客戶除了輝達之外，還包括聯發科（2454）等眾多客戶，受惠AI晶片強勁需求，預估該公司今年營收將年增逾3成。外資目標價從逾350元到400元不等。

日月光蛇年封關股價收354.5元，較龍年封關日的177元上漲1倍；京元電蛇年封關收313.5元，較龍年113.5元收盤價漲幅1.76倍。預期進入馬年，隨著日月光、京元電營運逐季加溫，股價可望進一步登高。

