〈財經週報-台股熱點〉AI時代來臨 砷化鎵族群高歌

砷化鎵族群2025年營收與EPS

記者張慧雯／專題報導

AI時代來臨，光收發模組成為標配，帶動今年以來砷化鎵族群包括IET-KY（4971）、環宇-KY（4991）、穩懋（3105）、全新（2455）股價大漲，IET-KY封關時股價更站穩400元大關，而宏捷科（8086）、全訊（5222）股價雖表現較為低迷，然低檔仍有買盤。

元大投顧預期，全球400G、800G、甚至是1.6T光收發模組，今年出貨量較去年將全數倍增，正向看待技術領先光傳輸元件磊晶廠如全新、聯亞（3081）、IET-KY，以及封裝廠聯鈞（3450）、訊芯-KY（6451）等。

IET-KY去年就表示，在最大產品線磷化銦需求不斷成長下，預計今年磷化銦磊晶片訂單持續放量，將有超過一倍的成長，而MBE（分子束磊晶）硬體業務也超標成長，營運穩定向上，再加上晶片法案現金補助有進展，今年營運可望持續成長。

穩懋在農曆年前法說會時也指出，目前營運重心已從日漸成熟的智慧型手機往航太、基礎設施等應用及AI資料中心挪移，這兩項是含金量及技術門檻較高的產業，也正是穩懋技術長期投入資源發展的強項。

全新認為，今年主要成長動能集中在非手機PA的光電子，尤其資料中心光通訊需求強勁，市場預期將推動光電子營收呈現高雙位數成長，現階段光電子營收占比逾兩成，預料今年資料中心相關業務具挑戰倍增的空間。

宏捷科則表示，今年「非PA（功率放大器）產品」即將迎來收割期，從單純的手機概念股，轉身為集結AI、衛星、機器人與綠能概念於一身的複合型成長股，目前訂單能見度高，且首季即將量產出貨，全年營運「非常樂觀」。

