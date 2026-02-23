〈財經週報-台股投資布局〉下半年缺口達10% 載板比記憶體缺更大

載板產業投資策略

「載板比記憶體更缺貨」!美系券商上修ABF載板供需預估，認為今年下半年缺口達10%，未來兩年則放大到21%、42%。同時，預期載板需求至明年的年增率將超過50%（原約40%），帶動近期載板族群股價大漲。

法人指出，載板需求面主要由AI伺服器、雲端資料中心與高階運算平台推動，尤其AI相關平台對載板規格與用量要求更高，但供給面受限於產線擴充、良率與高階製程導入多有門檻，短期難以快速補足，造成缺口逐步擴大；國內法人私下透露，其實各大記憶體廠商，共同出現的一個焦慮就是「載板」，載板越來越吃緊，代表能封裝、能交付的記憶體就有上限。

由於ABF載板需求迎來上升週期，券商自去年底就陸續調高包括南電（8046）、景碩（3189）、欣興（3037）目標價，南電最高調至450元、景碩上看370元、欣興目標價也來到400元，除載板三雄外，臻鼎-KY（4958）也因為加碼卡位ABF載板，股價一度飆破200元。

元大投顧則認為，AI晶片的設計持續朝向更高運算密度與更大面積發展，由於先進AI晶片的封裝面積更大、電源與訊號整合更複雜，單顆晶片所需的ABF載板面積與材料用量明顯增加，面積擴大下會使得晶片翹曲的情況更加嚴重，需要能均勻度更高、可控制溢膠的三段式機台，同步看好高階真空壓膜機的長廣（7795）營運可望受惠。

