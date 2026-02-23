〈財經週報-台股投資布局〉AI熱潮引爆 顯卡價格狂飆

輝達正在削減市售GeForce RTX 50系列顯卡的產量，顯卡價格大漲。（路透）

記者張慧雯／專題報導

顯卡產業投資策略

拜AI所賜，記憶體供需失衡、報價一路飆漲，連顯卡也出現供需吃緊，報價上漲。法人解釋，由於記憶體短缺，輝達（NVIDIA）削減市售GeForce RTX 50系列顯卡的產量，過去一年因供應不足，多款高階遊戲顯卡在零售與電商平台的價格明顯走高；法人分析，近期輝達RTX 50系列顯卡一次調漲近3萬元，同時，16GB以上顯卡全面漲價1至2成，顯示高階顯卡已被納入AI硬體的核心。

針對配置低功耗的LPDDR記憶體模組的顯示卡產品，輝達及超微（AMD）相繼發出調漲成本價通告，根據供應端業者透露，搭載16GB的顯卡產品供應量明顯受到影響，從去年下半年的供不應求，到今年第一季供應量又再度縮減，供需吃緊短時間內仍難解，業者也進一步指出，高階（RTX 5090／5080系列）及主流型號的產品（如RTX 5070／5060／5060 Ti系列）需求持續成長，現階段仍「努力追貨」，市場更傳出不排除3月「第二次漲價」的消息。

顯卡對營收貢獻度是關鍵

法人分析，顯卡相關個股主要包括微星（2377）、技嘉（2376），觀察今年1月營收都繳出好成績，技嘉1月營收331.2億元寫下歷年同期新高，至於微星1月營收222.72億元也寫下單月新高紀錄。不過，法人提醒，顯卡供需吃緊，的確有助於微星、技嘉營收向上，但這兩家公司業務範圍中，顯卡只占一部分，尚有其他產品，建議投資人可觀察今年首季營收占比，確認顯卡貢獻度是否如預期。

