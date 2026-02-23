〈財經週報-台股投資布局〉記憶體缺貨潮 看到2027年

記憶體產業投資策略

記者張慧雯／專題報導

記憶體已成為戰略物資，恐持續缺貨至2027年。（資料照）

受到AI需求失控、擴產節奏嚴重落後、製程與產品組合同步卡關的結構性危機，去年第四季開始記憶體產業爆出缺貨潮。研調機構表示，記憶體已不再僅是零組件，而是成為戰略物資，恐持續缺貨至2027年。

美光高層日前指出，AI相關應用在整體記憶體需求中的占比，已從過去約3成，快速拉升至5到6成，更估計記憶體市場不可能快速回到供需平衡，且即便新產能逐步開出，也只是讓缺口不再擴大，而非立刻壓低價格。

記憶體產值 飆升至晶圓代工2倍以上

研調機構集邦TrendForce最新報告也表示，受惠AI浪潮的推升，記憶體與晶圓代工產值皆將在今年同步創新高。其中，記憶體產業在供給吃緊與價格飆升下，將帶動產值規模大幅擴張至5,516億美元，已攀升至晶圓代工的2倍以上。

就連美系外資也再度調升記憶體個股目標價，其中南亞科（2408）調升至348元、華邦電（2344）上看155元、旺宏（2337）上調至121元、力積電（6770）也調高到88元。野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄認為，在多條AI供應鏈中，「黑馬」是記憶體，他認為記憶體報價正處於「主升段」的核心原因，在於新產能開出需要時間，建廠與良率爬升通常以年為單位計算，短期內供給彈性有限。

口袋證券分析，在訂單價格續揚與產能滿載的雙重支撐下，市場對記憶體產業中長期走勢普遍轉趨正向。不過，記憶體產業景氣與個別公司營運仍可能受到合約價變動、終端需求起伏、競爭對手擴產、匯率、原物料成本，以及產能裝機與放量時程等因素影響，短期市場波動可能加劇，投資人應仍需持續追蹤個別公司「產能放量進度」與「合約價格漲幅」等關鍵指標。

