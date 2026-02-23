〈財經週報-時事求是〉馬年開紅盤

只要美國經濟維持成長及全球AI建設持續接力，台股馬年還是令人期待。（資料照）

■魏錫賓

在春節假期，主要國家股市漲跌互見，但幅度都有限，而新加坡交易所掛牌的台灣股市期貨則先行走高，使投資人對開紅盤寄予厚望。假期結束前，雖有美國最高法院裁定對等關稅無效，以及美國總統川普改依1974年貿易法課徵15%進口關稅的變數，卻未引起太多意料之外的紛擾。AI帶動的產業革命，還是馬年股市的重心。

農歷年假期減少了7個交易日，可是在此期間，主要國家股市的走勢尚稱平穩，美、日、英、德等國股市即使有振盪，大盤前後升降卻多在1%之內，沒有出乎意料的巨幅漲跌。在總體經濟方面，在2月13日公布的美國1月消費者物價指數（CPI）及核心CPI指數分別為2.4%、2.5%，仍算溫和，而2月20日公布的第四季經濟成長率初估值為1.4%，仍不脫聯準會（Fed）公開市場委員會（FOMC）在2025年12月的預測，加上接近長期預測的失業率；整體而論，美國經濟大勢近日並無震驚市場的變動。

請繼續往下閱讀...

美國總統與關稅雖仍是金融市場波動的來源，可是經濟穩定的表現，壓制了股、匯市起伏的強度。不是每個國家的經濟都會隨著穩定的美國往前走，然而AI帶動的商機，主要是由美國大廠扛起，而台股前5大市值公司台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）及日月光投控（3711）都在AI核心供應鏈中，合計超過總市值的5成；只要美國經濟維持成長，台股當有基本面撐持。

在AI帶動下，台積電營收狂飆，已連續2年都成長超過30%，在先進製程產能大擴充下，2025年3、5奈米合計已占營收的6成。AI資料中心的大規模建設，使高效能運算（HPC）的需求飆升，台積電代工晶片的價量齊揚，不僅毛利走高且銷量增加，也成為電子產業被AI發展拉抬的先鋒。

AI建設對高階零組件的需求提高，因其單價也高，利潤較為豐厚，居於電子產業領先地位的廠商優先增加這方面的產能，並列為擴產的核心，造成產能排擠，也使得較低階產品的供應連帶的吃緊。一般廠商的產能利用率提高、甚至滿載後，因擴廠需要時間，若一時無法供給市場需求，缺貨潮就來了。

2025年的記憶體廠股價飆漲，是這一波缺貨潮的代表作，由規格升級帶動的「結構性缺貨」，在馬年有機會延續，但不是每一種產業的生產技術、擴產擴廠難度都一樣，也不是每一廠商都能得利，不能忽略缺貨潮有真有假，且時間有長有短。

由台積電及業界釋出的訊息可以發現，2026年應還是半導體產業營收與獲利很好的一年，只是部分漲多的個股，股價若要繼續向上，可能必需2027年也要很好。現實是：對等關稅退場了，可是關稅戰沒有離開；但對台灣而言，只要全球AI的建設持續接力，馬年的台股還是令人期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法