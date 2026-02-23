〈財經週報-台股投資布局〉開紅盤勝率7成 內行人緊盯缺貨潮產業

台股年後布局建議

記者張慧雯／專題報導

近10年台股農曆春節後表現

根據券商統計，台股農曆年開紅盤日漲多於跌，僅在2017、2020及2025年呈現下跌，整體上漲機率達7成；後10日漲多跌少，近10年來勝率高達9成，且平均漲幅達2.26%。然而，農曆年後到底該如何布局？法人咸認為卡位「缺貨潮產業」最佳，包括記憶體、矽晶圓、玻纖布、顯卡、載板這五大產業，受AI影響都已進入或開始進入缺貨階段，投資人可逢回布局。

台股農曆年開紅盤後10日，近10年來勝率高達9成，法人建議卡位「缺貨潮產業」最佳。（中央社）

投資人可趁逢回分批承接

根據CMoney統計顯示，以近10年數據來看，農曆年開紅盤後10日勝率高達9成、平均漲幅2.26%，農曆年後1個月勝率達7成、平均漲幅1.42%，農曆年後一季勝率只剩5成、漲幅也剩下0.13%；也因此，推估過年後台股還會小漲一段，但接下來有可能回檔整理，投資人可以先研究好標的，趁逢回分批承接。

請繼續往下閱讀...

續持有缺貨漲價題材產業

野村臺灣增強50主動式ETF基金經理人林浩詳表示，AI剛性需求支撐大盤，整體經濟基本面依然穩健。市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，這非短期炒作，而且長期產業典範轉移，台股有非常多元的投資題材，建議投資人不妨採主動式ETF策略布局，繼續持有具備明確缺貨漲價題材的產業。

台股中長期利多走勢依然可期

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，雖然近期全球股市大幅震盪，台股也難免受到影響，但從晶圓代工龍頭大廠啟動史上最大先進製程與封裝擴產，帶動製程設備、封裝、測試、材料與廠務供應鏈進入多年結構性成長期，加上台美貿易協定定案降低不確定性，以及AI龍頭供應鏈展望優於預期，今年企業獲利多呈現上修，資金由AI擴散至電子與傳產，在健康輪動之下有助於指數漲勢延續，台股中長期利多走勢依然可期。

台股長線多方優勢明顯

凱基投信也認為，台廠憑藉先進製程技術，從代工王國晉升為AI之島，這也象徵著台廠在「戲棚」準備多年，從最佳配角成為市場無可或缺的主角，且AI目前仍處於基礎建設階段，真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠供應鏈即是美國AI創新不可或缺的後盾，台股後市仍有無限可能，長線多方優勢明顯。

元大投信則建議，投資人若怕風險過大，可透過購買基金，無論哪一種基金，一定要記得「紀律投資」比「進場時點」更重要，面對股市長期向上趨勢，雖然定期定額成果短期內較易受市場波動影響，但長期會因為投入資金筆數增加而平均投資成本，進而反映長期投資優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法