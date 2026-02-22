〈財經週報-馬年房市〉AI急單效應 工業地產續熱

輝達海外總部選在北士科，可望帶動商用不動產市場熱潮。 （資料照）

過去5年全國工業地產年度交易總額與科技業出手金額

全球AI產業熱度不減，預期2026年商用不動產市場將會延續熱絡走勢，尤其半導體、電子零組件等出口強勁產業將持續擴大在台灣生產量能。

過去5年全國工業地產交易熱區

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從企業獲利來看，與AI相關的上、中、下游供應鏈都出現一波紅利，連帶企業就有擴增營業空間的需求。不過，並非所有產業都雨露均霑，主要仍是工業地產受惠，至於商用不動產，可能還是要看買家，與資金成本和能創造的回報收益。

根據第一太平戴維斯統計，2025年全年工業不動產成交金額達1,381億元，以科技業為最大買方，全年出手金額達667億元、占比逾48%，其中半導體更貢獻將近半數，包括美光、日月光、力成等大廠都有擴廠動作，其次為電子零件與電腦與周邊設備，都是今年出口表現相當火爆的產業。

AI急單效應 促使工業地產續熱

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠認為，科技產業群聚性、建物規格、電力供給將成為科技業評估重點，新竹與台南的科學園區與周邊產業園區，是科技業拓點的優先選項。

馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，美國對等關稅議題實際衝擊遠低於外界預期，且對美出口商品被課徵的平均關稅甚至低於日、韓等國，傳產業雖受傷但不至於致命，以致於工業地產並未出現拋售潮；加上又逢AI、記憶體、高速運算、散熱、機器人等科技產業蓬勃發展，產能需求殷切而推升廠商獵地能量，工業地產市場仍大有可為。

根據第一太平戴維斯統計，2021至2025年，僅2023年工業地產的年度交易總額沒有突破千億元，而該年度科技業出手仍相當積極，全年砸472.11億元買工業地產、占全年度比重逾5成、約54.64%，也就是5年來占比最高的一個年度。不過、2024、2025年科技業更積極，連續2年突破660億元，又以2024年767.3億元最高。

觀察過去5年工業地產交易熱區，桃園市連續5年蟬聯第一，且5年中有3年交易額突破400億元。第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，2025年科技業購置工業不動產交易中，有8成都集中在科學園區或產業園區內，尤其是桃園市擁有不少的產業園區。

