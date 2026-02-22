〈財經週報-馬年房市〉新青安2.0牽動房市 央行信用管制影響買氣

央行各項房貸管制如果維持不變，2026年預期仍會是買氣相對低迷的一年。（中央社）

記者徐義平／專題報導

新青安貸款利息補貼政策即將在2026年7月31日到期，房產業者預期，接下來將會推出「新青安2.0」，若利息補貼加碼則多少會帶動房市買氣；若維持不變，甚至利息補貼減碼，房市買氣則很難有所起色。另，房產業者表示，若央行各項房貸管制維持不變，預期2026年仍會是買氣相對低迷的一年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新青安補貼將在今年7月底告一段落，政府釋出評估未來是否繼續推出政策性房貸，不過，現在房市對於房貸政策已經有點冷感，除非補貼力道出乎預期的強烈，否則應視為政策延續但影響有限。

新青安核准逾14萬戶 利息補貼相對有感

根據財政部國庫署資料，自新青安上路的2023年8月起、截至2025年12月底，累積核准超過14萬戶、累計撥貸金額逾1.13兆元。房產業者指出，新青安平均1年可幫助超過5萬戶購屋家庭，顯示利息補貼是相對有感的政策。

根據永慶房產集團發布今年第一季房市趨勢報告，針對民眾關注的「新青安2.0」，高達73%支持政府以不同方案續辦新青安，且新青安的四大特色，包括利息補貼、寬限期長達5年、房貸年限最長40年以及貸款上限1千萬元等，均有超過5成受訪者認為要維持不變，甚至75%受訪者希望利息補貼能達2碼，另有69%希望維持貸款上限1千萬元，以及貸款成數達8成。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，無論利多或利空措施，政策影響往往會因時間拉長而鈍化，民眾習慣成自然，預料新青安2.0也會走向如此。其次，新青安2.0應不會比1.0更大方，若補貼內容縮水，對房市助益恐會下降，且目前房市買氣想要靠新青安2.0喚起的機率恐怕不高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，中古屋市場主要受限於選擇信用管制的壓抑，且2023年「平均地權條例」修正案規定預售屋禁轉、私法人限購住宅，已讓房市在2022年走疲，但「平均地權條例」修正案不溯及既往，加上新青安上路，成為房市迴光返照的救命索，又碰上台灣在AI發展所創造的財富效果，更支撐著房市，才會引發央行祭出第7波選擇性信用管制冷卻房市。

