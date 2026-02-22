〈財經週報-馬年房市〉挑戰一波接一波 馬年房市量縮價盤整

2024年下半年全國、六都低度使用住宅（空屋）統計

記者徐義平／專題報導

央行打房及土方之亂沒辦法在短時間內得到緩解，預期2026年房市將呈現「成交量維持低量、房價盤整」的格局。（資料照）

甫跨入2026年，房產業就掀起一波「土方之亂」，土方清運處理費暴增3至5倍、營建廢棄物費用上漲更是誇張，此舉也讓房產業界發出不少情緒性字眼，直指再這樣下去房價沒有下修空間。而且隨之而來的是「虛坪改革」，包括檢討免計容積，以及沒有買車位的住戶可以不用負擔車道公設；加上「新青安貸款」、「300億中央擴大租金補貼」兩項政策均在今年邁入最後一年，房產業者認為，今年房市政策仍有許多發揮空間。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，馬年建商的營運挑戰恐怕是歷年最大，尤其央行自2020年起陸續祭出選擇性信用管制，尤其在土建融資成數、餘屋貸款成數上不斷收傘，並端出18月內限期開工的限制令，若加上今年初爆發的「土方之亂」，以及大量工業、建築投資排擠營建資源，與市場銷售的低迷，等於同時要面臨融資、成本、收益的三道考驗。

請繼續往下閱讀...

過去房市超漲區 今年恐成領跌區

而且，在央行多重限貸管制後，行庫開始調整建融、餘屋貸款的風險權重，建築投資業風險已不再與銀行體系緊密連結，讓房地產壞帳風險被限縮為茶壺內風暴。既然風險已經被壓縮到房市，而沒有回頭路的土方之亂觸動環境管理、中央地方權責等敏感神經，恐成為壓倒駱駝的最後一根稻草，勢必帶動房價調整，尤其房市供過於求、產業資源未發酵、基礎建設未到位、房價超漲的區域將成為領跌區。

回顧近幾年房市走向，2023年新青安房貸政策上路後，在各方大力鼓動下，房市不論價量都往上飆，直至2024年9月19日，央行祭出第七波選擇性信用管制後，房市便由極熱轉冷，而2025年全國買賣移轉棟數落在26萬棟左右，較2024年減少近10萬棟。

房產業者認為，若房貸管制措施維持不變、土方之亂沒辦法在短時間內得到緩解，預期2026年房市將呈現「成交量維持低量、房價盤整」的格局。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，今年房市景氣主要仍要看央行臉色，倘若第七波選擇性信用管制與不動產放款集中度在年中前鬆綁，則下半年買氣應會有感復甦。房價方面，預料2026年仍會盤整修正，且各縣市「漲跌分歧」格局不變，不過，價格落底的機率頗高，至於，今年房市成交量預測，2025年應是預售屋交易量的谷底，今年可望溫和回升，呈現「價盤量增」的態勢。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，馬年房市還是處於築底階段，不過年初就爆發土方之亂，可能導致有些個案的開發進度延宕，對於房市新建案的造價成本推升，建商也會更謹慎評估是否繼續買地開發，甚至未來建築規劃上也可能因此而調整。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法