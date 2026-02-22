美最高法院判決對等關稅無效 川普改祭全球加徵10％關稅

美國最高法院20日判決總統川普對全球課徵關稅逾越權限。川普隨後在白宮召開記者會，宣布對所有國家在常規關稅上加徵10％關稅，自24日生效。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最高法院二十日推翻總統川普的全球關稅，判決他引用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」對全球課徵關稅逾越權限。判決出爐數小時後，川普簽署行政命令，對所有國家在常規關稅上加徵十％關稅，為期一五〇天，自二十四日生效。

美國最高法院大法官以六票對三票，維持下級法院對川普引用IEEPA課徵對等關稅及芬太尼關稅的違法判決，這是川普重返白宮以來最大挫敗。該裁決並未處理政府退稅問題，賓州大學華頓預算模型統計，退稅金額約一七五〇億美元，逾一五〇〇家企業提出關稅訴訟。

美國憲法賦予國會課稅權力，IEEPA則未明確提及關稅，而是允許總統在宣布國家緊急狀態後，為因應異常和特殊威脅，對進口商品進行監管。

首席大法官羅伯茨駁斥總統有權「片面徵收無限制的關稅並隨意改變」的觀點，「這是總統在關稅政策權力的變革性擴張」，制憲者將和平時期徵收關稅的權力單獨賦予國會，總統須指出國會的明確授權，「以證明他非同尋常的課稅權力是合理的，但他無法做到」。

川普痛批該裁決荒謬 對某些大法官「感到羞恥」

川普則痛批該裁決荒謬，「對法院的某些成員感到羞恥、絕對的羞恥」，因為他們沒有勇氣為國家做正確的事，他們的裁決是錯誤的，但這不重要，「因為我們有非常強大的替代方案」。

川普宣布依「貿易法」一二二條對全球進口產品加徵十％關稅，並依其他法律展開新調查，停止徵收對等關稅等被判失效的關稅。該命令延續既有豁免措施，適用於底特律汽車公司及美墨加貿易協定（USMCA）涵蓋的商品。

