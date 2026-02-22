關稅變局 金價衝破5100美元 白銀飆漲

金價每英兩站上五一〇〇美元之上。（彭博資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕美國最高法院推翻川普的緊急關稅措施，川普也不甘示弱宣布簽署行政命令對全球徵收十％關稅。面對關稅生變，黃金、白銀同步飆升，金價每英兩站上五一〇〇美元之上，白銀每英兩也站上八十四美元。法人認為，目前黃金、白銀後市仍看漲，逢回仍可分批進場。

法人︰逢回可分批進場

法人認為，先前國際金價大跌，跌破每英兩五千美元時引起恐慌，不過，觀察現階段黃金利多消息，包括美國降息可期、全球央行去美元轉進黃金動能持續、美元後勢看跌、地緣政治風波不斷，這四大利多使得黃金避險需求源源不絕；澳盛銀行大幅上修第二季金價預測，富國銀行則預期年底金價將突破每英兩六千美元大關。

至於白銀，世界白銀協會引述牛津經濟研究院最新報告表示，隨著世界繼續向電氣化、可再生能源和人工智慧（AI）的採用轉型，白銀將在未來十年內做為綠色能源轉型和數位轉型核心產業的「下一代金屬」，發揮關鍵作用，同時也預期今年白銀市場將連續六年出現供不應求，缺口達六七〇〇萬英兩。

不過，法人也提醒，雖然因為全球關稅問題，黃金白銀價格雙雙大漲，但投資人須留意短線黃金、白銀價飆升幅度過大，尤其是白銀受交易面影響力大，波動較黃金更為劇烈，投資人應關注交易性質，留意波動並嚴守操作紀律。

