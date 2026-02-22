法人︰對台股影響不大 投資人免驚

財經專家與法人多認為，關稅從二十％疊加降到十五％不疊加，現在又變成十％，雖然不確定有沒有疊加，但應該沒什麼好怕的，對台股影響並不大，投資人免驚。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕還沒過完年，關稅議題就鬧得人心惶惶，對於台股的影響，財經專家與法人多認為，關稅從二十％疊加降到十五％不疊加，現在又變成十％，雖然不確定有沒有疊加，但應該沒什麼好怕的，對台股影響並不大，投資人免驚。

法人表示，川普對等關稅遭封殺後，美股四大指數收紅、台積電ADR收盤上漲二．八二％，雖然川普再度反擊，似乎又迎來新的挑戰；但AI時代加速來臨，相關產業需求大增，基本面仍不變，歷經去年川普開啟對等關稅的一連串風波後，市場消化此類消息的能力越來越強，「想想看去年四月走勢，股市大跌就是來送錢」。

市場人士估算，台股封關當日大盤收在三萬三六〇五點，權值王台積電股價來到一九一五元，休市期間美股一度上沖下洗，但台積電ADR收在三七〇美元之上，換算下來，台積電下週一開盤非常有機會挑戰一九五〇元以上，換算台積電占台股市值比重，估計台股有可能站上三萬四千點。

聯邦投信分析，台灣與美國甫於一月中達成相對有利的貿易與投資共識，台美投資MOU（合作備忘錄）聚焦關稅調整、供應鏈合作與高科技雙向投資，有助提升企業中長期投資與接單能見度，主計總處更預測今年經濟成長率為七．七一％，中長線來看台股可穩定成長，即便短線震盪投資人也無須過度擔憂。

保德信市值動能五十ETF經理人楊立楷則說，AI時代對於算力的依賴加劇，無論AI最終取代哪些功能，前提皆是大量的模型訓練與推論需求，因此先進製程、高效能運算與封裝技術成為不可或缺的基礎設施，也讓台灣相關供應鏈於全球AI價值鏈中的地位不降反升，雖然關稅風波再起，但基本面不變。不過，須留意台股第二季指數成長動能不若首季強勢，可能呈現拉回整理格局，是逢低介入優質成長股的好時機。

