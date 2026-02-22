紐時：台晶片與電子元件獲豁免 影響有限

美國聯邦最 高法院推翻總 統川普任內大 規模徵收進口 關稅的措施。 （路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最高法院推翻川普依「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」實施的關稅措施，引發主要貿易夥伴關注。《紐約時報》報導，二〇二四年美國取代中國成為台灣最大出口市場，台灣只有少部份產品，包括紡織、塑膠與農產品受此判決影響，台灣主要的晶片與電子元件出口已取得豁免，因此影響不大。

彭博指出，各國政府對該判決反應審慎，有些重申與美國達成的貿易協議，有些則採取觀望態度，以評估川普的下一步。日本政府表示，與美國達成的投資計畫，對日本經濟成長與經濟安全至關重要，因此不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。根據美日貿易協議，日本將投資美國五五〇〇億美元。韓國表示，該判決使目前對其產品課徵十五％的對等關稅失效，將繼續就去年達成的韓美貿易協議的執行進行談判。十九日甫與美國達成十九％輸美產品關稅的印尼表示，將持續關注該判決以及川普後續行動。

歐洲議會議員二十三日將召開緊急會議，重新評估與美國達成的貿易協議，根據該協議，歐盟輸美產品面臨十五％對等關稅，歐洲議會貿易委員會原訂二十四日啟動該協議的批准程序。

該委員會主席朗格說，「無限制、任意徵收關稅的時代或許已結束，我們現在必須仔細評估該判決及其後果」。法國總統馬克宏二十一日也表示：「我們將密切關注後續發展，並做出相應調整，如果這有助於緩和情勢，當然是好事，我們必須專注於在國際層面上緩和局勢」。英國政府發言人表示，基於英國的對等關稅十％，為全球最低，因此「從英國的角度來看，最好的策略是保持沉默」。

中國因仍處於春節假期，沒有立即回應該判決。分析師認為，該判決使美國失去貿易談判的施壓工具，因此中國持續向美國採購大批黃豆的可能性降低，甚至可能轉向價格更低廉的巴西等國家採購。白宮官員指出，新的十％關稅將取代IEEPA關稅，以中國為例，原本關稅約四十五％，在新關稅下，中國的稅率為三十五％。

