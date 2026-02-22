川普若出新招 全球貿易恐再陷混亂

美國最高法院20日裁定，美國總統川普針對全 球各國的關稅政策違法。川普則表示將實施為 期150天、稅率10%的全球關稅，後續發展備受 國際關注。 （美聯社）

分析師警告：貿易亂局未解

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國最高法院判決總統川普的全面關稅違法，雖是川普將關稅做為經濟武器的重大挫敗，但分析師認為，該裁決無助於穩定全球貿易，反而將引發新一輪抑制經濟活動的混亂局面，因為川普勢必尋求其他手段來取代被判定失效的關稅措施。

智庫「歐洲政策中心」分析師弗克曼指出：「總體而言，我認為該判決只會讓全球貿易陷入新的高度不確定時期，人人都試圖釐清美國未來的關稅政策，最終結果可能大同小異。」荷蘭國際集團（ING）的經濟學家也表示：「鷹架已經拆下，但大樓還在興建，不管判決如何，關稅都還繼續存在。」

美國最高法院的判決只針對川普依「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」課徵的關稅，估計此措施使美國進帳逾一七五〇億美元。貿易政策監測機構「全球貿易預警」估計，該判決將使美國貿易加權平均關稅削減近一半，從十五．四％降至八．三％。

美國貿易代表葛里爾二十日指出，貿易代表署將依一九七四年的「貿易法」啟動三〇一調查，調查內容可能涉及工業生產過剩、強迫勞動、藥品定價行為，以及對美國科技企業與數位產品的歧視等。他表示，對於談判已達成的協議，美國政府有信心仍有效。

美國財政部長貝森特也指出，除了新加徵的十％關稅，未來可能依三〇一條款以及攸關國安的二三二條款加徵關稅，使今年的關稅收入幾乎不變，「我們將讓各國回到相同的關稅水準，只是方式比較不直接、且略微複雜」。

退稅過程恐一團糟 耗時數年

除美國未來的關稅措施外，另一使經濟局勢混亂的是被判定失效的關稅退稅問題。《華爾街日報》指出，最高法院沒有就相關關稅是否以及如何退還提供指引，這對美國企業與整體經濟而言，代表貿易不確定性大幅增加。美國大法官布卡瓦諾在判決的反對意見中提及該問題，表示退稅過程可能「一團糟」，且對美國財政部產生重大影響。

川普二十日面對相關問題時表示，「這件事可能要打兩年官司，甚至最後可能要打上五年」。喬治城大學教授布希指出，最可靠、最快速的方式是國會介入，並宣布自動退稅，否則整個程序恐耗費數年。

