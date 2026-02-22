學者專家多認為，台灣朝野千萬不要誤判情勢，背棄已經談好的條件，「勿對美國食言」。（資料照，本報合成）

記者鄒景雯／特稿

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用一九七四年「貿易法」第一二二條款，對所有進口貨加徵十％關稅。一時間好多人跑出來說，不應該在判決前簽署，或是為什麼不等判決出來後再談，這些人講的話有道理嗎？

要辯明箇中的真偽，其實很簡單，看看其他國家、特別是與台灣在產業結構上有競爭關係的國家，他們的反應如何，就知道答案應該是什麼了。

首先是日本，該國高層說美國最高法院裁定總統川普對等關稅無效，不僅不會影響日本在美國的第一輪投資計畫，高市早苗首相下月十九日訪美時，將以此做為強化雙方同盟關係的關鍵，同時也將啟動第二輪投資。

其次是南韓，青瓦台週六開過高層會議後也強調，儘管美國最高法院的裁決增加了全球貿易環境的不確定性，但韓國政府計劃繼續在韓美特殊同盟的基礎上進行友好談判，以免破壞通過雙邊貿易協定所保障的利益平衡和出口條件。此外，正在國民議會審議有關對美國投資特別法案的立法程序，也將會繼續推進，不會受到任何干擾。

日韓兩國經過深思熟慮後，都決定按照原定計劃不變，這是什麼意思？很清楚的，這說明大家關注的核心，都是跟競爭國的相互差別，絕不能掉隊在起跑點上。同理可證，台灣可以「獨樹一幟」，不這麼想、不這麼做嗎？

回到問題的本身，在前一段各國談判的過程中，有三個背景不能忽略不見，首先，在台灣之前，我們最關切的日本、韓國都已經先後完成談判，台灣在後的壓力，大到可以想見。

再者，台灣對美國的貿易順差，在二〇二四至二〇二五一年之間，增加一倍之多，美國二月十九日公布達到快一五〇〇億美元，如果在這個基礎上談判，台灣將更居於劣勢，壓力不會減輕，只會更大。

第三，還好台灣的談判團隊在之前趕快把二三二先談定下來，川普政府現在於對等關稅措施受阻，未來勢必往例如三〇一或其他項目去找方法，台灣搶先在二三二拿到優惠，可以讓七成六以上的出口都在保護傘下緩解壓力，得到優勢。

因此說穿了就是，慶幸我們的經貿隊伍沒有等到最高法院判決結果出來後才去簽署。這個簽署時機和策略，反而突出賴清德政府做到了超前部署的責任。

至於一些看到判決即「幸災樂禍」的言論，之所以充斥於網路世界，其實連認知作戰的水準都談不上，這些人若不是外行，就是天真，徒增閱聽大眾的識讀干擾，對於公眾知識的累進，助益實在不大。

