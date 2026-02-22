學者專家︰勿對美食言 風險最低

川普手上的其他關稅牌

川普關稅雖遭判違法 台灣毀約恐遭301報復

〔記者張慧雯／台北報導〕美國聯邦最高法院裁定總統川普無權以國際緊急經濟權力法（IEEPA）實施全球性關稅，川普旋即援用其他法源宣布對各國加徵十％關稅。學者專家多認為，台灣政府、朝野千萬不要誤判情勢，背棄已經談好的條件，「勿對美國食言」風險最低。

朝野千萬不要誤判情勢

中央大學經濟系教授邱俊榮指出，目前政府與朝野最重要的就是千萬不要誤判情勢，一方面觀察日、韓政府反應，一方面說服國會通過先前談好的條件，反而是最重要的事情。

請繼續往下閱讀...

他表示，許多人認為IEEPA失效，關稅回到先前狀況會更低，事實上沒這麼簡單。第一，關稅除表面的「數字」外，更要考慮對手的關稅稅率，目前日、韓的關稅都已談妥，而依台美對等貿易協定，台灣關稅在對美貿易順差國中稅率算是最低的，外界最擔心的二三二條款台灣也相當優惠，比較起來已占上風。

可先觀察日、韓反應

第二，川普將貿易戰視為核心任務，他花這麼多時間與精力仔細調查各國與美國的貿易狀況，也把稅率調整到預定目標，對川普來說，這些稅率就是「拍板定案」，即便IEEPA失效，也能援用其他手段，將稅率拉高到預定目標，絕對不是「IEEPA失效、關稅就回到原點」這麼簡單。

台灣要當一個有信用的夥伴

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇也呼籲，台灣政府、朝野萬萬不要誤判，不要以為IEEPA被否決，台灣就可以對美國食言，或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大。他認為，IEEPA的威嚇在於可以因對方不履約而隨時加碼，如今這個彈性被法院限縮，未來若要升級，只能走二三二條款或是三〇一條款，反而影響更大、更深遠。

另一位專家認為，台灣對美國是極大順差國，若此次因判決就想毀約，川普大可祭出三〇一條款「瘋狂報復」，台灣產業恐崩盤。他提醒，正值川普暴怒之際，台灣絕對要當一個「有信用」的夥伴，毀約絕對不可行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法