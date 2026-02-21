申請社宅更簡易 數發部MyData一站搞定

（資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕想申請社會住宅卻覺得流程繁瑣、文件準備麻煩？現在透過數位發展部「個人化資料自主運用平台（MyData）」服務，民眾可在線上一站完成申請，大幅簡化作業流程。

目前包括內政部國家住宅及都市更新中心，以及台北市、桃園市、台中市、台南市等地方政府，都已介接MyData提供社宅申請服務，民眾無須出門、不必準備紙本資料，也不用到機關排隊，就能線上完成手續。

請繼續往下閱讀...

數發部說明，透過MyData平台，申請人可快速調用戶籍、財產、所得等必要資料，免去親赴各機關申請證明文件的繁複程序；若涉及家庭成員資料，也能由本人完成身分驗證後授權取得，不僅提高資料正確性，也可以有效縮短整體申辦時間。

以台北市為例，數發部已與地方住宅單位合作，開放民眾透過「台北市社宅統一登記平台」預先串接MyData進行登記，成為「準申請人」。未來只要有新的招租資訊，系統便會主動通知，民眾再次登入後點選「我要申請社宅」，即可一鍵完成申請。

月底前預先登記 有機會抽獎

為鼓勵更多民眾體驗數位化流程，二月底前完成預先登記者，還有機會參加抽獎、獲得超商禮券。

數發部強調，MyData平台以跨機關資料整合與民眾自主同意機制為核心，在兼顧個資與隱私保護前提下，協助民眾運用政府既有資料，減少奔波與行政負擔。未來也將持續推動更多政府機關、國營事業及金融機構加入應用行列，讓公共服務更加數位化、貼近民眾生活。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法