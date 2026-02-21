智慧電表如眼線 台電掌握8成用電資訊

（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕智慧電表可讓民眾有感節電，台電已推動超過十年，截至去年底汰換量突破四百萬具，目前已能掌握到全台八成用電量；台電今年編列二十六億到二十七億元，目標將汰換數量衝刺到四六〇萬具。

台電今年編列逾26億 目標衝到460萬具

智慧電表要搭配通訊模組，可收集用戶的用電資料，再回傳給台電，對電力公司而言是「含金量」很高的數據資訊。政府第一階段是在二〇一三年針對全台超級大用電戶約二．二萬戶，完成高壓AMI智慧電表換裝，其用電量就占全台五到六成，二〇二四年也完成首個里程碑三百萬具目標，去年底則來到四一〇萬具，目標是在二〇三五年、讓全台一四五〇萬具低壓智慧電表全面汰換完成。

智慧電表每顆成本約四千元、經費全由台電支出。台電過去換裝會以人口集中的六都、用電量較大的用戶開始汰換，不過在裝設超過四百萬具後，相當於月用電五百度以上的用戶都已裝設完畢，台電已能掌握全台八成的用電量，今年起裝設就會考量抄表員抄表的便利性，集中一區一區汰換，估計今年可增加超過五十萬具智慧電表，目標四六〇萬到四七〇萬具左右。

國內生產智慧電表的業者包括大同、中興電、康舒、玖鼎電力等，不過大同因過去違反政府採購法規，面臨三年內不得參與政府標案；台電表示，大同確實只能把舊案完成，會出貨到今年，下次新的智慧電表標案就不能參與。但大同的智慧電表年產能達一百萬具，市占率全台第一，是否會造成影響？台電說明，盤點過國內廠商產能，由其他廠商生產不會產生衝擊。

隨著智慧電表汰換，抄表員需求也減少，台電表示，全台約有七百多位抄表員，受少子化等因素影響，抄表員也越來越難找，年輕人幾乎不太願意從事這個工作，配合智慧電表有回傳功能，抄表員的需求也逐步減少。目前全台只有離島的金門、馬祖、澎湖等三縣市已全數汰換完畢，台電也輔導金門四位抄表員學習裝設電表等專業，並不會立刻就失業。

