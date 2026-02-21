家電汰換補助今年最後一年 經濟部︰把握最後機會申請

今年是家電汰換補助最後一年，經濟部已匡列68億元，可激勵207萬台家電更新。（資料照）

砸68億元 拚207萬台家電更新

〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德上任後啟動二次能源轉型，涵蓋深度節能計畫，經濟部統計，前兩年已累積節電一〇八．九五億度，今年目標為五十五億到五十九億度；其中，「節能家電汰舊換新」受到民眾熱烈歡迎，根據經濟部規劃，家電汰換補助是最後一年，已匡列六十八億元，可激勵二〇七萬台家電更新，節電十三億度。

經濟部自二〇一一年起實施「能源效率分級標示」制度，冷氣、除濕機等較吃電的家電，根據能耗可分成一到五級；二〇一九年起推出家電汰舊換新補助，鎖定購買能源效率一、二級標示家電者，每台補助三千元，財政部也配合貨物稅退稅五百到兩千元，因此最高可享五千元補助。

二〇二三年經濟部重啟節能家電汰舊換新，當時估計有七三〇萬台老舊、能效較差家電可汰換，經濟部把力道加大，限定必須是採購能效最好的一級家電，且需要汰舊換新才有補助；而財政部貨物稅退稅政策近年也持續搭配經濟部家電汰舊換新，維持在每台新機最高可享五千元優惠。

經濟部能源署官員說明，相關活動「今年會邁入最後一年」，和去年相同、都是六十八億元預算，估計可汰換二〇七萬台家電；買氣方面，官員坦言，買氣最高峰是家電補助重啟的二〇二三年，因近年政策持續，汰換數量相當，但仍呼籲民眾把握最後機會踴躍申請。

根據經濟部統計，節能家電汰舊換新自二〇二三年到二〇二六年，共編列二三七億元預算，總計能汰換超過四八〇萬台，等於汰換掉六十五％老舊家電。剩下兩百多萬台能效較差的家電，持續透過公協會、消費賣場、地方政府單位宣傳，鼓勵民眾踴躍申請。

