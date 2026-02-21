進口減3成 美去年對中逆差創21年新低

美國總統川普的關稅措施加壓之下，去年美國對中國進口大減3成，貿易逆差縮小至21年最低紀錄。（彭博）

對台、墨、越南逆差 則擴大至新高

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普的關稅措施重塑全球貿易流向，使去年美國對中國進口大減三成，貿易逆差縮小至二十一年最低紀錄，而對墨西哥、越南與台灣的逆差則擴大至新高水準。

美國商務部最新數據顯示，去年美國貿易逆差九〇一五億美元，僅比前一年小幅下降〇．二％或二十一億美元，也僅略低於二〇二二年創下的九二三七億美元逆差紀錄，反映川普的關稅措施成效有限。

美國最大貨貿逆差為對歐洲的二一八八億美元，其次是中國的二〇二一億美元，但該規模已較前一年縮減九三四億美元；對墨西哥逆差則上升至一九六九億美元。

美國去年對台灣逆差增加七三〇億美元至一四六八億美元，對台出口增加一二一億美元至五四七億美元，但自台進口激增八五二億美元至二〇一四億美元。對越南逆差增加五四七億美元至一七八二億美元。

美國去年出口總額三．四三兆美元，相較二〇二四年增加一九九八億美元，進口總額四．三三兆美，上升一九七八億美元。

供美晶片、伺服器巨幅擴大 彭博︰改變台灣貿易格局

人工智慧（AI）的全球熱潮助長科技產品的需求，使美國去年十二月從台灣的進口額較前一年倍增至二四七億美元，也較十一月的二〇三億美元持續上升，更首度超越對中國的進口額二一一億美元，該進口額年減四十四％。

彭博報導，台灣對美出口額的飆升，反映向AI企業的晶片與伺服器供應巨幅擴大，進而徹底改變台灣的貿易格局，使其成為全球成長最快速的經濟體之一 。

報導說，二〇二三年台灣對中國出口額超越美國或其他國家，然而去年，台灣對美出口額幾乎是對中國出口的兩倍。川普的高關稅措施迫使中國出口商加劇多元化美國以外的出口市場，而台灣企業卻反其道而行，去年近三分之一產品出口美國。

即使中國的出口商透過開拓美國以外市場，或取道第三國轉運，藉以規避川普的關稅，但全球兩大經濟體的直接貿易仍直線下跌。去年十二月美國對中國貿易逆差一二七億美元，落居於歐盟、台灣、越南與墨西哥之後。

美國最高法院最快二十日將針對川普依據一九七七年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵高關稅是否違法，做出判決。若判決違法，川普政府可能面臨向進口商退還逾一三三五億美元的加徵關稅。目前美國關稅平均十六．九％，為一九三二年以來最高。

