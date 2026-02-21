高市早苗終結緊縮︰按下日本成長開關

日本首相高市早苗力推8％食品與飲料消費稅停止課徵兩年，她宣示要終結財政緊縮政策，「拚命」按下日本成長開關。（彭博檔案照）

停徵8％食品與飲料消費稅2年 加速討論

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本首相高市早苗昨承諾「終結長期以來過度財政緊縮，以及對未來投資不足的做法」，她也強調，加速討論暫停課徵八％食品與飲料消費稅兩年，在夏季召開的跨黨派「國民會議」前達成初步結論，以迅速提交相關法案。

高市早苗在眾議院全體會議上，發表就任後的首次施政方針演說，她指出，「我們將按下成長開關，按下去、按下去、按下去、拚命按下去」。但考量通膨因素，政府將不會依賴發行公債來彌補停徵消費稅的財政缺口，並強調「透過充分調整相關措施，我們將創造投資與薪資成長的良性循環」。

請繼續往下閱讀...

一月通膨年增1.5％ 大利多

她重申推行「負責任的積極財政政策」的決心，將增加人工智慧（AI）、晶片與造船等關鍵領域的投資，以提振日本的潛在成長。

路透報導，她的演說凸顯一個核心財政風險，亦即她的大幅支出與減稅計畫必須在不引發債務恐慌下，振興日本經濟；該恐慌去年底引發日本公債拋售，以及日圓重貶，因為投資人對於債務重擔居已開發國家之冠的日本，將如何為其大規模支出計畫提供融資感到憂心忡忡。

高市表示，其政府將改變國家預算的彙編方式，推行多年度預算與長期基金，以支持企業的設備投資，並計畫三月提出明確投資對象等的「官民投資路線圖」。她同時強調，「不會採取傷害市場信心、無節制的財政政策」，表示將透過削減部份現有補貼，增加財政收入。

她補充，將把債務餘額的增速控制在經濟增長率範圍內，降低其占國內生產毛額（GDP）的比重，以確保財政永續性。

日本總務省昨公布，一月整體通膨年增一．五％，為二〇二二年三月以來首度低於二％目標，對將對抗通膨列為施政首要的高市政府，是一大好消息。

排除生鮮食品的消費者物價指數（CPI）年增二％，創二〇二四年一月以來最小增幅，從上一月的年增二．四％下滑，符合經濟學家預期；再排除能源價格的CPI年增二．六％，從上一月的二．九％下滑，並低於經濟學家預期的上升二．七％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法