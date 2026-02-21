〈財經週報-國際展望〉產業輪動加快 布局美股兼顧成長與防禦

■林永祥

2026年開年至今，國際市場像被同時轉動的三個齒輪推著前進。 第一個齒輪是政策：美國聯準會下屆主席人選帶動利率與流動性預期重塑。第二個齒輪是科技：AI巨頭的資本支出與自由現金流受更嚴格檢驗。第三個齒輪是產業輪動：能源、原物料與工業受惠於實體需求與政策紅利而突圍。在三輪共轉的環境中，投資人需要更關注政策與景氣變化，並在產業輪動的趨勢上保持敏銳度。

一、 未來聯準會政策路徑變化

市場關注川普總統提名Kevin Warsh接任聯準會（Fed）主席。其主張「降息與縮表並行」，降息支撐實體經濟、降低家庭與中小企業融資成本、帶動AI資本支出與銀行淨利差；縮表則矯正長期金融壓抑，恢復期限溢價、引導資金回到生產性投資。目前較可能的路徑為Warsh在5月接任聯準會主席後，於6月降息，後續漸進縮表，並透過財政協作、部分去監管與短債發行組合維持利率穩定。未來在利率持穩且無重大突發事件影響下，債券可望維持穩定收益空間。

二、科技股短線受檢驗，長線趨勢看好

多數科技巨頭2025年第四季財報優於預期，然而市場焦點已由「成長快不快」轉向「回收得了嗎?」。投資人在意的是，科技龍頭是否能有效回收龐大資本支出並維持對股東的回饋節奏；以美國四大雲端服務供應商（CSP）為例，2026年合計資本支出上看逾 6,000 億美元，使自由現金流承壓的檢驗不可避免。同時，AI基礎模型與推理服務的滲透，正讓傳統SaaS產業在「定價、功能範圍與用戶使用方式」上出現調整，軟體族群率先反映評價下修。不過，情緒面的拉回並未改變產業的長週期邏輯，AI熱度本週迅速回溫，輝達執行長黃仁勳於2月6日指出，全球正處於「一代人才會遇到一次」的AI基礎建設浪潮，龐大資本支出既合理也必要，且建設期可望延續7–8年，他並形容這將是人類史上最大規模的基礎建設擴張，其核心論點是：AI不只是工具升級，而是重新定義運算方式，需求遠超預期，甚至連6年前的GPU價格仍在走高，顯示供給持續緊俏。此一樂觀展望迅速提振市場信心，消解部分「AI泡沫」疑慮，亦同步推升AI供應鏈表現，為投資情緒注入強心針。

三、美股盤面輪動，實體經濟復甦

2026年迄今美股呈現明顯產業輪動態勢，能源、原物料、工業等循環性類股成為盤面要角。能源類股受川普政府推動能源獨立，以及地緣政治風險推升油氣價格等因素影響。原物料類股受益於AI 數據中心建置與電網擴建對於工業金屬大量需求。工業類股則受惠於基礎建設需求與製造業復甦預期帶動。此番輪動反映市場對實體經濟復甦的樂觀，標普500指數中能源、原物料、工業類股成為近期盤面焦點。

展望後市，將重點觀察聯準會接下來的政策變化，美股預期仍會高檔震盪。在此情境下，市場核心主軸依然是AI長期前景，但高估值資產進入去槓桿階段的可能性不可忽視，因此投資布局建議平衡成長及防禦性資產。成長面可持續關注AI基礎建設長週期帶動的供應鏈，包括算力、伺服器、散熱、電力設備與半導體相關；防禦面則可布局能源、原物料、工業等具實體需求支撐的循環族群，承接景氣擴張與政策推動帶來的結構性機會。此外，透過美國大盤型ETF建立核心部位，有助分散產業輪動與政策不確定性所帶來的波動，同時穩健掌握美股長期成長動能。（作者為永豐投信投資長、副總經理）

