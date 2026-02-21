〈財經週報-國際人物〉AI創業低齡化 這些青少年已經是老闆

人工智慧浪潮席捲全球，AI新創企業也如雨後春筍般湧出，這些新創企業共同的特色是創辦人的年紀都很輕。（路透）

自2022年11月底聊天機器人ChatGPT問世以來，人工智慧（AI）浪潮席捲全球，除了各科技大廠紛紛砸巨資投入資料中心的建構，AI新創企業也如雨後春筍般湧出，而這些新創企業共同的特色是創辦人的年紀都很輕。

例如，家住華盛頓州薩馬米什市的BeyondSPX創辦人多布洛申斯基（Nick Dobroshinsky），今年才15歲，每天早上8點到下午2點55分，他得在待在高中教室上課，但到了晚上，他得為自己的公司熬夜加班。

目前讀高二的多布洛申斯基的母親從事金融工作，為他提供了一些市場調查上的幫助，父親在1家大型科技公司從事AI領域的工作，也給他一些早期的技術指導，在這些支持下，他萌生了利用AI模型來生成中小型上市公司分析報告的想法，最終的成果就是BeyondSPX，1個基於AI的金融研究平台。

AI新創企業創辦人年輕化

年輕而有抱負的創業家並非新鮮事，比爾．蓋茲（Bill Gates）創辦微軟時才19歲，札克伯格（Mark Zuckerberg）創辦臉書時也是19歲。但如今的AI新創企業創辦人，很可能還是青少年，其中一些人的創業之路始於機器人夏令營，或在Roblox平台上開發遊戲，AI加速他們創辦公司的興趣與能力。

舊金山創投家塔加爾（Kulveer Taggar）表示，過去幾年AI新創企業創辦人的年齡呈下降趨勢，他越來越常收到青少年主動發來的商業計畫郵件，部分原因在於，現在大規模開發優秀轉體變得越來越容易，雖然經銷仍是個挑戰，但年輕的創辦人或許會認為，既然他們能玩X或TikTok，處理這個部分也不成問題。

塔加爾指出，現在創業者有1種急切的心態：「我等不了那麼多年，機會就在眼前，AI確實讓人產生1種能飛速學會的感覺。」

塔加爾投資的1家AI新創企業是GetASAP，是由現年17歲，已從高中輟學，且目前定居在南加州的阿羅拉（Raghav Arora）共同創辦，他的創業計畫在去年5月被Y Combinator錄取。

阿羅拉在新加坡求學期間首次創業，他找來一些在亞洲不容易買到的美國糖果，轉賣給同學。這筆生意讓他賺了不少零用錢，這段經歷也教會他產品經銷的門路，以及如何透過去掉中間人來實現利潤最大化，後來他還向新加坡的小商店供貨。

GetASAP主要從事農產品經銷，利用AI為零售商預測庫存需求，這家擁有48名員工的新創公司直接從農戶手中採購水果和蔬菜，然後運送到美國和亞洲的商店。阿羅拉和20歲的另一創辦人在由創投公司General Catalyst領軍的一輪投資中，獲得340萬美元（新台幣1.07億元）的種子基金。

大學才是建立人脈的關鍵期

不過，在舊金山經營創投公司Neo的帕托維（Ali Partov），雖然欣賞高中生創業者的衝勁，但對於是否投資他們創立的公司仍持審慎態度。他認為高中或許是孕育創意的階段，但大學才是建立人脈的關鍵時期，尋找聯合創辦人和早期員工，這對新創企業的成功至關重要。

帕托維指出：「我唯一關心的是，這個人是否能吸引到比自己更優秀的人。」但他也強調，這些年輕的創辦人值得關注，「我很樂意投資他們的創辦的第二家公司」。

Alphabet創投部門Google Ventures的1名合夥人，最近接觸了1個3人創業團隊，其中2人20歲、1人17歲。這位合夥人意識到，若公司決定投資，他可能需要與那位未成年創辦人的父母溝通，以確認其是否在心理上做好真正的準備，去面對創業過程中的種種挑戰。儘管他看好AI推動創辦人年輕化的趨勢，但也指出並非每個人都能在如此小的年紀承受相對的壓力。

