〈財經週報-國際科技〉無人計程車爭上路 自駕戰場誰是贏家？

一輛特斯拉無人駕駛計程車，行駛在美國德州奧斯汀市南國會大道。（路透）

編譯魏國金／特譯

特斯拉將推出無人計程車（Cybercab），開啟馬斯克及其團隊的真正自駕時代。（路透）

2026將是機器人計程車（robotaxis，又稱自駕計程車、無人計程車）起飛的一年。特斯拉雖然汽車交付量連續第2年下滑，不過在改造叫車產業的雄心驅使下，業務呈現上升趨勢。優步（Uber）與十多個單位成為合作夥伴，計畫2026年底在10個市場推出自駕計程車服務。

Waymo尋求融資 Zoox推預約乘車計畫

雅虎財經報導，揮軍該新興市場的還包括Alphabet旗下的Waymo與亞馬遜旗下的Zoox，前者尋求新一輪融資，估值至少1,000億美元，後者則已推出提前預約乘車計畫。

類似於人工智慧（AI），無人計程車市場具有某種「西部拓荒」的吸引力。儘管獲利模式、監管環境與消費者興趣仍不明朗，但新創公司與老牌巨頭都爭相搶佔該市場。

這些企業堅信，人們渴望一個自動駕駛的未來，亦即較順暢的交通、較少人為失誤導致的事故，以及開車時可兼做其他事。

此外，無人計程車也試圖解決一個經濟難題：相較於持有汽車，人們使用汽車的時間僅零零星星。不得不承認，這些售價5萬美元、日益難以負擔的汽車，從被買入的那一刻起，價值就開始折損。

再者，車子就閒置在那兒，何不放棄一個大部分時間都未使用，且不斷貶值的資產，轉而選擇一種無須任何附加條件，按需求提供服務的替代方案呢？

或許今年，就可以得知人們是否真的像這些公司一樣，希望擁有這樣的未來。

然而，在通往完全自動駕駛的道路上，可能出現輕微碰撞、事故、召回，以及其他令人尷尬的事件，抑制了消費者的熱情。

去年耶誕節前的週末，舊金山發生大規模停電，導致全區交通號誌失靈。人類駕駛者必須憑藉自己的判斷力，在混亂的車陣中穿梭，但自動駕駛車輛，尤其是Waymo則停擺於路中央。在社平台上流傳的影片顯示，這些車子造成交通大打結，而其車燈閃閃爍爍。

馬斯克推自駕車隊雄心 分析師存疑

特斯拉執行長馬斯克在其平台X發文說，「舊金山的停電對特斯拉的機器人計程車毫無影響」，他將自家的無人計程車服務與Waymo的混亂表現做一比較。

儘管馬斯克對Waymo的遭遇沾沾自喜，但投資研究公司CFRA的分析師對他的自駕車隊的雄心感到懷疑，因其常有承諾跳票的不良紀錄。

不過，投資人仍對無人計程車的夢想買單。Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）的2026年十大預測中，就包含支持特斯拉牛市的狀況。

他報告說，「2026年特斯拉將成功在超過30座城市中推出無人計程車，並開始大規模生產無人計程車（Cybercab），開啟馬斯克及其團隊的真正自駕時代」。他補充，特斯拉股價可能上漲至800美元，亦即較去年12月底飆漲近60%。

