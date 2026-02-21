台電新版「住商節電」 5月上路

台電新版「住商節電」方案將於五月正式上路，鎖定已裝設智慧電表的約四一〇萬用戶。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕省一度電也要推！台電新版「住商節電」方案將於五月正式上路，鎖定已裝設智慧電表的約四一〇萬用戶。與過去試辦差異不大，仍採自願申請，配合台電調度指令，遠端遙控家中冷氣、除濕機等智慧家電來調整用電模式，台電在尖峰時段減少供電壓力，民眾則可獲得電費回饋。

台電二〇二四年七至十一月試辦「住商自動需量反應方案」，已裝設智慧電表的住商小用戶，透過ESCO能源技術服務業與電力聚合商等業者，遠端調控冷氣、除濕機、充電樁等智慧設備，例如以調高冷氣設定溫度、改為送風或短暫關機等方式節電。

請繼續往下閱讀...

配合台電調度指令 減少尖峰供電壓力

台電統計，試辦期共約二三〇〇戶、逾四三〇〇台智慧空調等設備參與，累計節電約一．五萬度；而目前智慧電表已裝超過四百萬戶，參與節能調度的條件更成熟，因此將在五月起推新版節電方案。

在電費回饋機制方面，固定電費原為每月節省兩度電可獲得四十八元回饋，調整為省一度電即可獲二十四元，強化鼓勵誘因；流動電費維持每度電扣減十元。

執行期間為每年五至十月，啟動時段以平日下午兩點至晚間十點為主，涵蓋日、夜尖峰時段，但每次抑低時間僅一到兩小時，每天最多啟動一次、每月不超過十六次。

台電重申，住商節電措施並非缺電，美國、韓國等電力公司也都是採類似設備，在電力系統需要時自動調整用電模式，透過聰明節電、聚沙成塔來提升整體電力系統韌性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法