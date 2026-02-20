防疫保單訴訟馬拉松 兆豐產、漢諾威續拉鋸

與再保險人協商逾半年，兆豐防疫保單未獲得任何再保攤回。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕二〇二二年四月爆發的「防疫保單之亂」，至今已近四年，苦主之一的兆豐產險，為了向漢諾威再保要求逾百億元的再保攤回，在二〇二四年提出二項「給付再保險金」訴訟，但經過一年多的審理，訴訟案進展緩慢。其中百億元的大案，去年底原已排定開庭時程，卻因承審法官建議以「五成」為條件「談和解」，兩造被迫「重回調解」。

當初各家業者走上訴訟一途，產險業者指出，主要是漢諾威再保「太過強勢」，甚至開出「低至十％」的再保攤回比例，讓產險業者無法認同。

但回顧一年多來開庭過程，業者仍深陷再保範圍、保單類型、各保單銷售量、停售日期等細節；主要因為案件金額太大、保單數量太多、資料太繁雜，導致每次開庭，業者提出的資料，總遭漢諾威以各種理由抗辯。

對於法官要求兆豐案在五成的基礎下重回調解，該法官之前曾表示，本案實體利益太大、資料太繁雜，當風險難以確認，就是「共擔」，多次提醒保險法訂定的十％延遲利息「太恐怖」，過去更曾建議兆豐，「不算遲延利息」的前提下，以五成為前提洽談和解。

產險業者認為，法官提出調解建議，對兆豐未必是壞事，只是後續仍需由雙方決策單位拍板，即使未來開調解庭，預期仍將是長期抗戰。

回顧二〇二二年的「防疫保單之亂」，讓產險業付出三千億元的理賠，幾乎賠光近二十年的獲利。當時共有七家產險公司與漢諾威再保簽訂防疫險的再保合約，除了中國信託產險全數獲得再保攤回、新光產險最早提出告訴但採不公開審理，富邦產險提交仲裁，已宣布再保攤回在二〇二五年處理完畢；國泰產險、兆豐產險、華南產險、泰安產險等則陸續提出告訴，至今均仍進行中。

