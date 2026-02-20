3利多激勵 產險看好今年業績續增5%

產險業者指出，走出防疫保單的陰霾後，至今營運已恢復正軌。（業者提供）

經濟發展持續看好、科技業擴廠及公共建設陸續推動

〔記者李靚慧／台北報導〕產險業去年全年簽單保費再創新高，達二八五六億元，較二〇二四年增加一五三億元、年成長率五．六六％。展望今年，產險業者認為，今年再保費率持平甚至有些許下滑，但台灣經濟發展持續看好、科技業擴廠及公共建設陸續推動，將提升相關保險保額，雖然美製汽車零關稅，車市估將持平，仍預期全年簽單保費續有五％增幅。

1月年增6.31％ 車險占逾4成最高

根據產險公會最新統計，今年一月整體業界簽單保費金額三二一．一五億元，年增六．三一％，各險種中，以車險占比逾四成最高。若看單一險種的成長幅度，電動二輪車強制險較去年同期成長三十四．五七％、健康險年增二十六．二七％、工程險年增二十％表現最突出。

產險業者指出，走出防疫保單的陰霾後，至今營運已恢復正軌，觀察去年底的再保續約案件，預期今年的再保費率將呈現持平、甚至下滑的趨勢，使市場不再承受保費漲價的壓力；產險業也較有餘裕，在產品設計及服務上提供更多創新，進一步提升「公平待客」及「金融友善」。

