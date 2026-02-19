拚明年投產 台積電嘉科P1廠春節無休大趕工

台積電嘉科P1廠為趕在明年投入生產，春節期間仍夜以繼日趕工中。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電嘉科CoWoS先進封裝廠進度加速，P1廠為趕在明年投入生產，營建工程正如火如荼進行中。即使農曆春節連假期間，也是夜以繼日趕工中，晚上燈火通明炫目耀眼景象，成為高鐵嘉義站特區一景。

夜間燈火通明 成為高鐵嘉義站特區一景

台積電持續在台灣研發先進邏輯製程、先進封裝技術並建置產能，在嘉義科學園區建置CoWoS先進封測七廠，其中P2廠已於去年裝機，今年就可以量產。P1廠將緊接著在二〇二七年投產，致力於滿足全球AI晶片爆發式需求。

P1廠於二〇二四年五月整地時挖掘出繩紋陶等遺址，依文化資產保存法部分停工以進行考古搶救。經數月挖掘，已出土陶器碎片、人類墓葬等遺物，並於二〇二四年十一月確認搶救完成並復工。P1廠因挖掘遺址停工半年，致進度落後P2廠，為達成二〇二七年投產目標，春節連假期間，即使是大年初一晚上，依舊燈火通明，全力趕工中。

台積電一月二十二日舉行嘉科廠媒體導覽活動，這是台積電嘉義先進封測七廠首度對媒體公開。會中宣示嘉科廠將持續擴大投資，可望成為公司最大的先進封測廠區。

台積電也強調工安的重要，指該公司已於去年十一月正式發布《營建工地安全宣言》，再次強調「安全」為所有營建工程的第一要務，將致力建立最高標準的營造與監造分立機制，同時延攬國際第三方專家團隊駐場檢視，由安全意識、行為與環境三大面向優化安全機制。

