萬丹農民送賴總統紅豆餅 讚「守住關稅」

總統賴清德、總統府秘書長潘孟安昨在趕場途中，直接在車上展開「紅豆餅午餐會」，大啖萬丹農民送的紅豆餅。（圖擷取自總統府提供影片）

賴與潘孟安車上直接開吃 豎起大拇指說「真讚！」

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨赴屏東縣南州鄉精明寶宮參香祈福，並發送福袋給現場鄉親，萬丹農民為了感謝政府在台美對等貿易協定中，成功爭取到紅豆、雞肉等關鍵農產品不降稅，特別準備熱騰騰的紅豆餅致謝，賴總統與總統府秘書長潘孟安也在趕場途中，直接在車上展開「紅豆餅午餐會」，賴大讚「我非常喜歡吃」，將貿易談判成果轉化為溫暖的在地滋味。

貿易談判成果 化身溫暖在地滋味

賴清德表示，他到屏東精明寶宮為全國人民祈福，也跟屏東鄉親拜年，很高興屏東許多農民前往參與，表達對政府的肯定，尤其萬丹種紅豆的鄉親送他紅豆餅，他也立刻接受農民的心意，「紅豆餅我也非常喜歡吃，我就不客氣了！」賴嚐了味道後隨即豎起大拇指說：「哇，真讚！」

請繼續往下閱讀...

潘孟安也說，台美對等貿易協定剛完成簽訂，農民們無論是種鳳梨、芒果、芋頭、紅豆、蝴蝶蘭等，都帶來非常多農產品，感謝總統守住台灣農業，提升台灣進軍美國農產品市場的競爭力，也開啟了很好的條件，不只是科技、工業、傳統產業，政府也保住了農業。

屏東在地農民特別準備了以「台美友好，台灣更好」為主題的供品奉祀神明，準備的供品有萬丹紅豆餅、來自高樹的鳳梨果乾、芋頭酥片、枋山的芒果乾，以及台美蘭花，一則感謝政府對台灣在地農業的重視，同時表達對台美簽署對等貿易協議新局的展望與期待。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法