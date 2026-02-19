半導體旺 2025我對美出口排名躍居第4

《朝鮮日報》報導，受半導體出口暢旺之賜，台灣在美國進口市場的競爭力升至第四。（路透檔案照）

占比達5.6% 僅次墨西哥、加拿大、中國 南韓跌至第9

〔編譯盧永山／綜合報導〕《朝鮮日報》報導，由於二〇二五年美國對南韓的商品加徵關稅，導致南韓在美國進口市場的競爭力降至第九。相較之下，受半導體出口暢旺之賜，台灣在美國進口市場的競爭力升至第四。

日本排名 從第五跌至第七

南韓國際貿易協會（KITA）引用美國商務部的進出口統計資料分析，二〇二五年一月至十一月，美國自南韓進口的商品總額為一一三四億美元，較二〇二四年同期下降五．九％，南韓占美國總進口額的比重達三．六％，創一九八八年以來的最低紀錄，在前十大進口來源國中排名第九，較二〇二四年同期的第七名下滑了兩名。

二〇二五年一月至十一月，美國最大進口來源國為墨西哥，金額達四九二五億美元（占比十五．七％）；其次為加拿大，金額達三五一二億美元（占比十一．二％）；排名第三為中國，金額達二八七三億美元（占比九．二％）。

而受半導體出口暢旺之賜，二〇二五年一月至十一月，台灣成為美國第四大進口來源國，金額達一七六七億美元（占比五．六％），較二〇二四年同期躍升至第四名。其後依序為越南（一七五三億美元）、德國（一四〇八億美元）、日本（一三三八億美元）與愛爾蘭（一二九七億美元）。

南韓排名下降兩名，主要因為汽車、鋼鐵和機械等主要出口產品被美國加徵高額關稅。同樣汽車出口占比高的日本，排名也從第五跌至第七。

南韓產業部長金正官在一月一日發布的進出口趨勢資料中表示，南韓政府在持續與美國協商之際，將以國家利益為優先，並透過產品、市場、企業實體的多樣化，建立能因應外部變化的貿易結構。

