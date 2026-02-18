經濟大省齊降目標 中國想灌水保5 不易

中國多個「經濟引擎大省」，預示今年中國全國經濟成長目標將出現四年來的首度下修，凸顯中國要透過數據「灌水」來維持五％經濟成長率已越來越困難。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕二〇二六年以來，中國各省市陸續公布經濟數據，多達十九個省市下調GDP（國內生產毛額）成長目標，其中包括廣東、浙江等「經濟引擎大省」，預示今年中國全國經濟成長目標將出現四年來的首度下修，凸顯在內需疲軟與外部衝擊的雙重夾擊下，中國要透過數據「灌水」來維持五％經濟成長率已越來越困難。

綜合中媒報導，中國經濟第一大省的廣東，將二〇二六年GDP成長目標從二〇二五年的五％下調到四．五至五％；浙江、河南、福建、湖南等省份也紛紛將目標從五．五％下調至五％或更低；天津與遼寧等北方省市更直接將目標設定在四．五％左右。

中國各省市紛紛下調目標，凸顯地方政府不得不面對過去設立過高目標卻屢屢落空的尷尬現實。以廣東為例，雖然目標常設在五％以上，但實際成長已連續四年未達預期；湖北與湖南亦面臨同樣窘境。顯示出過去依賴舉債投資與房地產驅動的「GDP競賽」模式已走到盡頭，地方官員在財政壓力與轉型陣痛下，已無力再為數字「灌水」。

野村證券報告警告，中國社會消費品零售總額的急劇放緩將持續，若無更強力的刺激政策，今年恐難保住四．五％的成長底線；且二〇二六年面臨川普政府可能發動的第二輪貿易戰，以及全球供應鏈重組的壓力，傳統出口行業動能正在消失。

國際貨幣基金（IMF）與高盛等機構近期對中國二〇二六年經濟預測維持在四．五％至四．八％的溫和區間，顯示中國經濟正面臨「青黃不接」結構性困局，即舊有的房地產與基建投資引擎熄火，而備受期待的「新質生產力」熱度雖高卻同樣面臨產能過剩與內捲風險。

