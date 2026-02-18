越生越少越躺越平 中國世界工廠地位難保

中國人口持續老化，世界工廠地位難保。（歐新社資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕二〇二五年中國出生人口崩跌至七九二萬人，不僅年大減十七％、也創下一九四九年所謂中共「建政」以來新低，更是連續第四年「生不如死」，且勞動參與率同步下滑，從一九九〇年代的八成已跌破六十五％的新低；中國年輕人不願生、也越來越多人選擇「躺平」，「世界工廠」地位正加速瓦解中。

根據中國國家統計局數據，二〇二五年出生人口僅七九二萬人，較二〇二四年的九五四萬人大幅縮減約十七％，而死亡人口達一一三一萬人，人口年減三三九萬人，自然增長率達千分之負二．四一，面臨十四億人口保衛戰；另十六到五十九歲工作年齡人口僅剩八．五億人，占總人口比重持續下降，意味著中國社會扶養比（老幼人口除以勞動力人口）壓力快速攀升，對未來經濟動能構成壓力。

根據BBC報導，二〇〇七年初，中國人口計劃生育委員會發布一份三〇〇多位專家、歷時二年完成的《國家人口發展戰略研究報告》，預估中國人口將在二〇三三年前後達到十五億人高峰；但如今卻是大減近億人。

另國際勞工組織（ILO）估計，中國勞動參與率從一九九〇年代「改革開放」後的近八十％，近年來已跌破六十五％新低，且近五年來隨著出生人口崩跌、勞參率同步下跌，「不生與躺平幾乎成為中國年輕人最大共識」。

出生人口與勞參率大跌，將逐漸裂解中國的「世界工廠」地位。二〇二一年中國出口人口面臨千萬保衛戰、僅剩一〇六二萬人，當年製造業PMI均值還維持在五十．五％的榮枯線上，自此出生人口一路下跌、PMI始終在榮枯線掙扎，尤其是「從業人員指數」更長期低於五十％。

而當二〇二五年出生的這批人口（僅約七九二萬）在十八年後（約二〇四三年）進入勞動力市場時，工廠將面臨極度嚴峻的「招工困難」，也將拖累「從業人員指數」與PMI分項的「新訂單指數」、「供應商配送時間」等，中國製造業PMI低迷將成為新常態。

