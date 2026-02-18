人均GDP減速、出生崩跌 》中國難逃開發中國家中等收入陷阱

據北京官方統計，二〇二五年中國出生率創一九四九年以來新低，總人口連四年負成長。（法新社檔案照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中國不到十年少掉千萬新生兒，從「高齡化社會」進入「高齡社會」僅二十一年，較美、日、台灣都快，已陷入未富先老困境；另對比人均GDP（國內生產毛額）年增率僅個位數、但出生人口卻以雙位數崩跌，中國將難逃開發中國家的「中等收入陷阱」。

中國社科院人口與勞動經濟研究所二〇一九年曾發佈「人口與勞動綠皮書」預估，中國人口二〇二九年後出現負成長；另中國「國家人口發展規劃」則預測二〇三一年才開始轉負。但卻提前在二〇二二年就轉為出生人口低於死亡人口的「生不如死」。

中國人民銀行二〇二一年發布有關人口的工作論文，對比美、日等已開發國家從「高齡化社會」（六十五歲以上人口達七％）進入「高齡社會」（十四％）花了七十二年、二十四年，中國預估到二〇二二年進入高齡社會、約花二十二年；但結果是報告當年就進入高齡社會、只花了二十一年。

南韓、新加坡雖比中國還快，但進入高齡社會時的人均所得分別逾三．一萬及六．五萬美元，而中國進入高齡社會的人均所得僅一．二萬美元。就算對比我國，台灣在一九九三年進入高齡化社會、當時人均所得逾一．一萬美元，在二〇一八年進入高齡社會、人均所得逾二．五萬美元，中國陷入「未富先老」困境。

未積累足夠財富 應對老化社會

在已開發國家或亞洲四小龍，雖然人均GDP增加，常伴隨著生育率下滑，但中國二〇二五年人均GDP僅增加約三％，但出生人口卻暴跌十七％，凸顯中國社會還沒積累足夠財富來應對加速到來的老化社會，養老與醫療支出未來將侵蝕人均GDP的成長，中國將難以發展為高收入國家、陷入「中等收入陷阱」。

二〇二一年是中國近幾年來罕見人均GDP百分比雙位數成長的一年，主因是疫情後的全球供應鏈緊張，但同年出生人口卻下跌十一．六％，「中共變有錢了」與「中國年輕人生孩」是兩回事，經濟成長並未有效分配到支持育齡家庭。

