願扛鉅額違約金 派拉蒙再度搶親華納兄弟

Netflix（左）和派拉蒙對收購華納兄弟都非常強硬。

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博引述知情者報導，華納兄弟探索在收到敵意收購方派拉蒙天舞公司最新的收購邀約後，考慮重啟出售談判；傳派拉蒙天舞願支付網飛二十八億美元（約新台幣八四〇億）違約金費，且為華納兄弟的債務再融資提供擔保，網飛（Netflix）再度面臨搶親的挑戰。

28億美元違約金不是問題？

知情者透露，華納兄弟董事會正就派拉蒙之舉是否能導致更好的交易進行討論。派拉蒙新修正的收購要約可能引發與網飛的第二回合搶購戰。消息來源表示，該董事會尚未決定如何回應，且與網飛的協議仍具法律效力。

派拉蒙上週提出新修訂的收購條件，如果華納兄弟終止與網飛的協議，將支付網飛二十八億美元違約金費用，同時為華納兄弟的債務再融資提供擔保。派拉蒙也表示，如果未能在十二月三十一日前完成交易，將賠償華納兄弟股東，此承諾表明派拉蒙對於快速取得監管核准信心滿滿。

報導指出，儘管華納兄弟對於派拉蒙的要約仍有一些顧慮，但這是該董事會首次認為派拉蒙的收購要約條件更好，或者可刺激網飛提高價碼。

華納兄弟先前已同意以每股二十七．七五美元的價格，將其同名製片廠及HBO Max串流業務出售網飛。華納兄弟一直推動就與網飛的交易舉行股東投票。然而擁有哥倫比亞廣播公司（CBS）與MTV的派拉蒙則透過每股三十美元的公開收購要約，直接爭取華納兄弟的股東支持。

Netflix可能被逼再加碼

派拉蒙與串流龍頭網飛已暗示，為了確保收購華納兄弟，願意提高報價。派拉蒙執行長艾利森說，目前的要約並非最終出價，而網飛高層也告訴股東，可能進一步加碼。不過兩家公司對於過度支出仍抱持謹慎，隨著投資人對華納兄弟的交易感到疑慮，網飛股價已從去年六月的頂點下跌逾四十％。

