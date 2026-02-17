日去年Q4微弱成長 高市尋求更強振興

日本首相高市早苗（右）與日銀總裁植田和男（左）昨與行會談。（路透）

日銀總裁植田與高市會面後稱內容無可奉告

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本內閣府昨公佈，去年第四季國內生產毛額（GDP）較前一季成長〇．一％，雖避免連續兩季萎縮的技術性衰退，但增幅低於市場預期。日本首相高市早苗與日銀總裁植田和男昨舉行大選後首次會面，雖然會後植田說，「無可奉告」，但高市政府取得國會改選的壓倒性勝利後，勢將透過針對性公共支出與加強投資，來振興消費與經濟成長。

日本官方數據顯示，第四季GDP成長雖從前一季的下滑〇．七％反彈，但低於路透預期的〇．四％增幅；以年率而言，第四季季增年率〇．二％，遠低於經濟學家預期的成長一．六％，第三季季增年率下修後則萎縮二．六％。

在維持多年的超低借貸利率，以及持續的通膨與日圓疲軟下，日本銀行矢言繼續升息、推行貨幣正常化政策；高市政府則在取得國會改選的壓倒性勝利後，準備透過針對性的公共支出，加強投資，以振興消費與經濟成長。

明治安田生命研究所經濟學家前田和隆指出，最新數據顯示「日本的復甦動能不是非常強勁，我們希望驅動成長的消費、資本支出與出口不如預期」。

凱投宏觀亞太區主管提利安特認為，「事實上，微弱經濟成長將增加高市推進暫停食品消費稅的機率，也可能在四月開始的本財政年上半年就實施補充預算」。

日本銀行總裁植田和男與高市早苗昨下午舉行日本國會改選以來的首次會面。植田在會後表示，「雙方就經濟與金融發展交換意見」，他說，首相並沒有對貨幣政策提出任何具體要求。至於在日銀的升息立場上，他是否取得首相認同？植田說，「無可奉告」。

