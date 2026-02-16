西進關廠紅潮來襲勞部備妥協助方案

石化產業這次因「紅潮」而出現大量解僱風險；勞動部強調，已持續掌握產業動態。（記者洪臣宏攝）

強化勞資溝通、再就業輔導

〔記者李靚慧／專題報導〕台灣經濟發展過程中歷經過三波外移關廠、產業升級考驗，而產業外移地點都有中國，如今卻轉變成中國過剩產能傾倒台灣的關廠挑戰。勞動部強調，已持續掌握石化產業動態，並從強化勞資溝通、技能升級、預防大量解僱，以及再就業輔導等多面向著手，協助產業因應轉型衝擊，確保勞工權益不受影響。

一九八〇年代，因新台幣升值，製鞋、成衣、玩具等傳產業掀起第一波西進潮；一九九〇年代，家電、低階電子產等產業，為了追逐更低成本，開始台商第二波赴中投資；二〇〇〇年代，中國加入WTO（世界貿易組織）、成為全球工廠，筆電、手機、資通訊等產業，陸續拆掉台灣產線轉進中國。這三波產業外移潮，台灣都出現關廠歇業景況。

石化產業這次因「紅潮」而出現大量解僱風險。勞動部強調，已與地方政府建立即時合作機制，當事業單位出現大量解僱疑慮時，將主動介入輔導，要求雇主履行法定責任，避免勞工權益受損；近期信昌化學規劃資遣，地方勞工局早在去年十二月得知資方規劃資遣後，立即入廠輔導，要求資方應與工會積極說明與協商，避免損害勞工權益。

勞動部提醒，若企業確有大量解僱規劃，依法須於六十日前通報主管機關，並公告「大量解僱計畫書」，同時啟動勞資自治協商；若協商未果，主管機關將介入協助，促成雙方就勞工權益方案達成共識。

