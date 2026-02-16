去年春節財氣最旺》高市刮出217個百萬以上大獎 全台最多

台彩表示，去年全台共刮出1445個100萬元以上獎項，其中高雄市刮出217個居冠。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕很多民眾過年期間喜歡買刮刮樂，哪個縣市刮出最多百萬元以上大獎？台彩統計，去年春節前發行的刮刮樂共有一四五九個百萬以上獎項，全台共刮出一四四五個，其中高雄市刮出二一七個居冠，其次為新北市二一五個、台中市二一〇個、桃園市一七七個、台北市一四〇個。

今年好運加碼 獎項、獎金破紀錄

台彩表示，今年春節前共發行十五款刮刮樂，百萬以上獎項有一四七九個，總獎金超過三九九億元，刷新歷年春節紀錄，包括新春限定的「二〇〇〇萬超級紅包」每張二千元、「一二〇〇萬大吉利」售價一千元、「金馬獎」每張五百元等，民眾可把握春節旺財時機試試手氣。

請繼續往下閱讀...

銀彈足或小資族 快刮慢對都好玩

另台彩表示，刮刮樂彩迷可分為五大流派，首先是「效率至上派」，只刮QR Code掃碼對獎，若預算充足，推薦「二〇〇〇萬超級紅包」及「一二〇〇萬大吉利」，中獎率約七成；若預算有限，「金馬報喜」與「馬年行大運」都有五十％中獎率。其次是「完美主義派」，能刮的區域全刮乾淨，推薦「海底大尋寶」與「獎金樂翻倍」，屬慢慢刮、慢慢對的玩法。

至於「孤高享受派」，即帶回家自己刮，推薦「二〇〇〇萬超級紅包」與「一二〇〇萬大吉利」，適合獨自在家對獎。「豪氣集資派」則是整本帶走，推薦「二〇〇〇萬超級紅包」，每本十九張，適合在親友聚會、圍爐時一起挑戰大獎。最後是「湊熱鬧第一名派」，推薦「金馬獎」、「五路財神」等年節刮刮樂。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法