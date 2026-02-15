WTO促中國改變成長模式／「不斷飆升的貿易順差最終將引發新的貿易壁壘」

（WTO）秘書長伊衛拉十三日指出，中國對他國不斷飆升的貿易順差最終將無以為繼，且恐引發新的貿易壁壘。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕法新社昨報導，世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉十三日敦促中國改變其成長模式，指出其不斷飆升的貿易順差最終將無以為繼，且恐引發新的貿易壁壘。

伊衛拉在慕尼黑安全會議上說，北京矢言支持多邊貿易體系，「因為中國從中受惠許多，然而，過去四十年驅動中國增長的出口導向成長模式，已無法驅動中國未來四十年的成長」。

她進一步表示，「一．二兆美元的貿易順差是不可持續的，因為全球無法吸收，如果中國不採取具體行動，我們將看到更多的貿易壁壘相繼推出」。

內需不振 依賴出口支撐經濟成長

儘管美國總統川普重返白宮後，美中兩大經濟體再度展開激烈的貿易戰，致使中國對美貿易劇烈縮減，但去年中國貿易順差仍飆升至一．二兆美元，創空前紀錄。

中國對其他國家的出口激增，填補對美出口減少的缺口，中國去年整體出口年增五．五％，而以美元計價，其進口成長掛零。

中國九日宣布，去年其經濟成長達五％。此為數十年來中國經濟最低增速之一，中國面臨持續低迷的消費支出以及房地產業的債務危機，致使其大幅依賴出口支撐經濟成長。

各國對中反傾銷與反補貼調查創紀錄

去年十月，川普與中國國家主席習近平達成貿易休兵協議，但一月間，川普宣布將對與伊朗貿易的國家加徵二十五％的二級關稅，首當其衝的中國警告，將捍衛自身權益。

中國產品的其他主要市場，例如歐盟，對與中國的貿易失衡憂心忡忡。歐洲擔心其市場將淪為中國過剩產品的傾銷地點，要求中國刺激其國內消費。中國低價全球倒貨引發不滿，去年各國對中國產品展開的反傾銷與反補貼調查，創下新高紀錄。

