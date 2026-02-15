川普將訪中 五角大廈突撤新版中企黑名單

川普預定四月訪中，五角大廈突撤新版中企黑名單，引發華府鷹派人士不滿。 （法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國五角大廈十三日在將阿里巴巴集團、百度、比亞迪、TP-Link等公司增列入新版中國軍工企業黑名單，然而一小時後未提出任何說明，便撤下清單，該文件同時移除中國記憶體巨頭長江存儲與長鑫存儲。美戰爭部此舉引發華府鷹派人士不滿。

戰爭部僅表示無可奉告

路透報導，五角大廈致函聯邦公報（Federal Register）說，「我們將從公開檢閱中移除此公告，並撤銷在聯邦公告上刊載」。在稍後面對媒體追問時，戰爭部僅表示，「無可奉告」。

請繼續往下閱讀...

拜登政府時期的白宮國家安全委員會官員麥蓋爾說，「希望該文件的撤回，是因誤將長鑫與長江存儲移出該名單」。

名為「1260H清單」的中國軍工企業黑名單二〇二一年首度公布，目前包含逾一三〇家被控與中國軍方合作的實體。

彭博報導，阿里巴巴與百度是中國人工智慧（AI）國家冠軍隊，將其列入該名單篤定激怒北京。比亞迪是中國最大電動車公司，而TP-Link的中國部門因其在無線路由器市場的主導地位，而被認為恐構成美國國安風險。值得注意的是，中國AI新創公司DeepSeek並未列入該名單。

該名單已包括另一中國AI巨頭騰訊以及電動車電池大廠寧德時代。新增清單還包括藥明康德及AI驅動機器人技術公司速騰聚創。

這是美國總統川普預定四月與中國國家主席習近平會面之前，擱置針對北京的關鍵科技反制措施之一，其他還包括禁止中國電信集團在美國營運、限制中國設備向美國資料中心銷售、擬禁中國TP-Link產品在美銷售以及禁止銷售中國電動卡車等。

鷹派轟太功利無視國安

川普此舉引發華府鷹派不滿，眾議院外交委員會民主黨籍委員米克斯（Gregory Meeks）指出，川普政府的作法將國安疑慮置於次要地位，並採取隨意與功利的作法，屈服於尋求與中企交易的美商，核發美國敏感技術的出口許可，允許中國國家冠軍企業繼續進入美國市場，「這是綏靖主義」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法