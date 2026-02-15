美花生免稅 農糧署將助國產花生升級

國產落花生具有新鮮質優的在地優勢。（農糧署提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）拍板，取消美國花生進口關稅，外界關注是否衝擊國產花生，對此，農糧署表示，目前國產花生在國內市占率約達七十五％，且近年幾乎沒有美國去殼花生進口紀錄，評估整體影響有限，未來若有美國花生進口，主要也是取代印度、阿根廷等既有來源，國產花生仍憑藉新鮮、品質佳的在地優勢站穩市場。

國產花生國內市占率達七成五

農糧署指出，國內每年花生消費量約五．六萬公噸，其中大多由國產供應，主要用於鮮食、焙炒及蒸煮。進口花生多作為加工原料使用，兩者在市場定位上本就有區隔，也因此，即使關稅調降，國產花生仍很有競爭力。

為讓產業更穩定發展，農糧署也表示，政府將成立三〇〇億元「農安基金」，透過政策與資源投入，協助花生產業轉型升級，從過去比價格，轉向比品質、拚品牌，提升整體附加價值。

農糧署規劃三大方向，首先是強化產業韌性，將輔導原本作為加工用的脫殼花生，轉型為莢果鮮食產品，同時導入機械化、冷鏈管理及設置乾燥中心，降低成本、提升效率。其次是優化產業結構，透過契作制度穩定農民收入，並推動濕莢收購與區域乾燥中心，提升品質與食品安全。

第三則是建立市場區隔，包括導入產銷履歷制度，讓產品來源可追溯，強化國產品牌辨識度；同時發展較不易被進口取代的產品，如蒸煮花生與帶殼炒花生，並鎖定適合蒸煮的品種（如台南十七號），進一步拓展消費市場。

農糧署強調，後續將持續與地方政府、農民團體及加工業者溝通，農曆年後也會前往雲林等主要產區座談，蒐集第一線意見，並依市場變化滾動檢討措施。

