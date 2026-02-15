關稅大減 汽車零組件出口競爭力回升

台灣對等關稅降至15%，汽車零組件出口可望受惠，民間企業多表示肯定。 （資料照，記者楊雅民攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台美對等關稅底定，台灣對美國出口的汽車與零組件關稅，從過去約二十六％降到十五％，且不再疊加，與歐盟、日本、韓國等主要競爭國同步，出口環境更公平，也直接減輕業者成本壓力。

台灣汽機車研發暨策略聯盟指出，整體汽車外銷占比高達七十五％，其中對美出口就占五十一．五％，美國市場的重要性不言而喻。二〇二五年輸美出口值因關稅影響，比二〇二四年減少四．二％，此次降稅將改善價格條件與接單競爭力。業者表示，台灣零組件長期在美國售後市場（AM市場）具品質穩定、產品多元與交期彈性優勢，降稅後可進一步穩固市場占有率，並提升代工廠利潤，包括東陽、帝寶、堤維西等指標企業都將受惠。

請繼續往下閱讀...

安平產業園區廠商協進會理事長鄭丞焜強調，這波關稅調降對整個產業鏈都是利多，不只是降低成本，更能提升產能利用率與營收表現。對輸美零組件來說，十五％對等關稅且不疊加，能穩固AM市場領先地位，也強化整個供應鏈的獲利能力。他說，降稅訊號更會鼓勵國外客戶增加採購意願，對提升台灣產業國際競爭力有長遠正面效應。

台南市長黃偉哲指出，台美已簽署對等貿易協定，台美關稅正式調降至十五％，不僅提升出口導向產業面對國際市場的穩定性與信心，也有助帶動汽車及其零組件產業利潤回升與投資動能。

經發局局長張婷媛表示，經發局將持續掌握政策動向，結合中小企業服務團、研發補助、數位轉型輔導及海外行銷資源，協助業者升級轉型、分散風險，提升整體產業競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法