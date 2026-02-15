美智庫：美台連結加深 逆差待解

儘管美台央行已發表聯合聲明承諾避免匯率操縱，但在美國財政部將台灣列入監測名單的背景下，匯率管理恐成未來爭端焦點。（資料照）

〔記者高嘉和／綜合報導〕台灣正式成為川普政府第七個達成「對等貿易協定」的貿易夥伴。美國智庫外交關係委員會（CFR）最新報告指出，這標誌著台美經濟關係進入更緊密的新時代，但雙方在貿易逆差、半導體供應鏈自主性及匯率管理等核心議題上仍有分歧，台灣如何在川普政府「美國優先」政策與自身經濟安全之間取得平衡，將是未來幾年的挑戰。

去年台賺美一五〇一億美元

報告指出，台灣展現採購誠意，承諾購買四四四億美元的液化天然氣與原油、一五二億美元的航太設備及二五二億美元的發電設備，但受惠於人工智慧（AI）與資通訊產品的強勁需求，二〇二五年台灣對美出口額暴增七十八％至一九八二億美元，美國已取代中國成為台灣最大出口市場。台灣對美貿易順差估在二〇二五年翻倍至一五〇一億美元，這與川普政府試圖消弭貿易赤字的目標背道而馳。

半導體產業 角力最激烈戰場

另半導體產業「回流」爭議，是雙方角力最激烈的戰場。美商務部長盧特尼克明確表示，目標是將台灣四十％的半導體供應鏈移轉至美國，以實現國防與產業的「自給自足」。

在此壓力下，台積電已將亞利桑那州的投資提高至一六五〇億美元，並計畫興建多達十二座晶圓廠。這也引發台灣內部的焦慮，擔憂「矽盾」遭到削弱。台灣官員強調，最先進的研發與製造流程必須根留台灣，以免台灣失去晶片優勢。

匯率管理 恐成未來爭端焦點

匯率政策則是潛在的第三個摩擦點。經濟學人質疑，新台幣對美元被低估高達六十％，質疑台灣透過保險業對沖政策以維持出口競爭力。

儘管美台央行已發表聯合聲明承諾避免匯率操縱，但在美國財政部將台灣列入監測名單的背景下，匯率管理恐成未來爭端焦點。

報告認為，這份協定雖為未來雙邊關係帶來了更多機會與可預測性，但恐怕是將棘手問題「踢」到未來。隨著美國對台依賴加深以及台灣順差持續擴大，如何在川普政府的「美國優先」政策與台灣的經濟安全之間取得平衡，將是未來幾年最大的挑戰。

