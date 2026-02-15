台美ART／食藥署：食安標準不降、裁量權沒讓

藍營質疑台美ART衝擊食安、架空審查權，直言民眾恐得扛風險。對此食藥署署長姜至剛強調，相關審查及把關標準不降、裁量權未退讓。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台美對等貿易協定（ART）拍板，台灣關稅降至十五％且不疊加，不過藍營隨即開火，質疑食安恐鬆動、審查權被架空，直言民眾恐得扛風險。對此，食藥署強調，食安標準不降、裁量權也沒有退讓。

國民黨團指出，ART牽動食安與醫療體系，尤其在藥品與醫材領域，憂心台灣採認美國食品藥物管理局（FDA）審查結果，恐形同放棄本土把關；在食品方面，也質疑美豬美牛開放及查廠機制恐被弱化，影響國人食安。

考量國人飲食習慣 美牛非全面放寬

針對三十月齡以下美牛內臟開放部分，衛福部長石崇良昨受訪時重申，美國早在二〇一三年已被世界動物衛生組織（WOAH）列為狂牛症「風險可忽略國」，理論上全牛齡、各部位皆可輸入，此次調整是依循國際規範，並考量國人飲食習慣，對部分敏感部位仍未開放，並非全面放寬。

食藥署署長姜至剛補充，此次協商以科學風險評估為基礎，僅開放部分品項，如絞肉及心、肝、腎等內臟，並排除敏感部位。他也強調，產地標示制度維持不變，無論包裝、散裝或餐飲場所皆須標示來源，民眾仍可自行選擇；邊境查驗與風險管理機制也未改變，必要時仍可針對業者查廠。

此外，食品添加物未納入此次協定，姜至剛說，現行著色劑、防腐劑等標準維持不變；基因改造食品查驗與標示制度也未調整，食安把關「沒有退讓」。

藥品與醫材審查 保有最終裁量權

在藥品與醫材審查方面，姜至剛指出，審查參考美國FDA核准結果，目的是減少重複審查、加速新藥上市，但仍會評估族群差異、適應症與臨床使用情形，並保有最終核准裁量權，並非「直接放行」。至於醫療器材，即使已取得FDA許可，仍須在台申請查驗登記，並可視風險要求補充資料或加強監測。

化粧品預防與安全底線 沒有改變

至於化粧品部分，姜至剛說，協定未要求放寬禁限用成分或改變管理制度，仍維持現行上市前登錄、成分管理與上市後稽查機制，預防原則與安全底線未受影響。他也強調，ART採行的是國際常見的監管合作模式，目的在於提升審查效率，而非放寬標準或讓渡主權。

