〈財經週報-餐飲業〉優化薪「薪」情 連鎖餐飲加薪搶人

薪資福利競爭力

記者楊雅民／專題報導

各大連鎖餐飲業幾乎年年調薪，持續優化員工的「薪」情搶人。 （記者楊雅民攝）

為翻轉餐飲業低薪形象，過去幾年主要連鎖餐飲業幾乎年年調薪，今年各大連鎖餐飲業也持續優化員工的「薪」情搶人。

台灣麥當勞表示，自今年起，麥當勞儲備幹部起薪由4萬2,900元調升至4萬3,400元（訓練期含津貼3萬8,400元），餐廳經理起薪逾6萬元，加上年終及績效、業績獎金，年薪上看150萬元。

請繼續往下閱讀...

麥當勞儲備幹部 年薪上看150萬

正職服務員起薪32,000元、大夜正職服員41,000元，不僅有年終獎金，全年還有優於業界的137天休假日，以及麥當勞特有的「10年特休」，滿10年即可享有8週給薪假期。

王品集團今年調升旗下各餐飲品牌正職起薪及計時人員時薪，正職起薪含全勤調升為3萬6,800元起、調幅最高10%，其中燒肉及火鍋品牌包括聚、青花驕、和牛涮、尬鍋、向辣、原燒、肉次方及金咕品牌正職起薪含全勤調升至4萬元起。

鼎泰豐表示，目前餐廳整理員月薪介於月薪4萬1,500元至4萬4,000元間、收銀專員和餐飲服務專員月薪落在4萬9,000元至5萬2,500元、點心學員月薪4萬3,000元至4萬6,500元、料理廚師月薪5萬8,000元至6萬2,000元、料理助廚月薪4萬9,000元至5萬2,500元。

瓦城泰統集團表示，每年根據員工考核表現進行調薪與升遷，優秀者薪資成長幅度有機會達15~25%；同時提供多種績效獎金方案，包括月獎金、季獎金等激勵措施。

豆府集團 年調薪幅度10%至12%

豆府集團則每年固定於1月與7月提供調薪與晉升機會，並設有1年4次的季績效獎金制度，讓努力與表現即時獲得回饋，年度整體調薪幅度最高可達10%至12%。

漢來美食每年則依員工職務與個人考績表現，給予5-10%的調薪幅度；亞洲藏壽司因應展店，今年起調升計時員工薪水，從原本每小時198~228元，調升至201~228元，正職員工部分尚在規劃中。

饗賓餐飲集團人才發展本部執行副總周志豪表示，目前集團的薪酬調整機制，主要綜合4大面向進行評估，包括公司整體營運與發展策略、個人績效與職務發展、產業及市場薪酬水準、組織長期人力規劃，並會在既有制度基礎上，持續檢視並優化薪酬與獎酬制度，以維持組織競爭力與內部公平性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法